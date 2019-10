OL-guldvinder knaldet for doping: Nu stopper han karrieren

Den amerikanske OL-guldvinder i svømning Conor Dwyer har valgt at indstille sin karriere, efter han er blevet idømt 20 måneders karantæne for brug af doping

Den amerikanske svømmer Conor Dwyer er blevet tildelt en karantæne på 20 måneder efter at være blevet testet positiv for doping. Nu har den dobbelte olympiske guldvinder fra legene i Rio i 2016 valgt at tage konsekvensen og indstiller karrieren.

Conor Dwyer blev testet positiv for brugen af et anabolsk stof i tre urinprøver, mens han var uden for konkurrence tilbage i november og december sidste år. Ifølge Den Amerikanske Antidopingmyndighed, USADA, var der tale om positiv test for brugen af testosteron i forbindelse med en behandling.

Det har medført, at den 30-årige amerikanske svømmer er blevet udelukket i 20 måneder fra al konkurrence. Nu har han dog selv valgt at trække stikket som følge af sin dopingkarantæne.

- Min læge forsikrede mig, at USA's olympiske komité (U.S Olympic Committee, red.) havde godkendt behandlingen. Uanset udfaldet af min straf har jeg valgt at stoppe med at svømme og i stedet forfølge andre faglige interesser, siger Conor Dwyer ifølge amerikanske USA Today.

Conor Dwyer var en del af det amerikanske hold ved OL i både 2012 og 2016. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Ifølge en rapport informerede Conor Dwyer, lægen eller hans ernæringsfysiolog dog aldrig USADA om brugen af stoffet, selvom hans læge insisterer på, at han på forhånd havde informeret om behandlingen af Conor Dwyer og fået den godkendt.

Hos USADA er man derfor ærgerlig over den uheldige dopingsag med den dobbelte olympiske guldvinder.

- Det er frustrerende, at hr. Dwyer ikke dragede fordel af støtten, og forhåbentlig vil denne sag overbevise andre om at gøre noget for at beskytte en fair og sund konkurrence for alle atleter, siger USADA-chefen Travis Tygart.

Conor Dwyer har ellers en glorværdig karriere bag sig. Både ved OL i 2012 og i 2016 var han en del af det amerikanske stafethold på distancen 4x200 meter fri. Her vandt han og det amerikanske hold OL-guld begge gange.

Derudover vandt han selv bronze ved OL i Rio i 2016, da han i 200 meter fri svømmede sig til en olympisk medalje.

Han står desuden noteret for at have vundet otte VM-medaljer i karrieren. Han har dog primært hentet sine medaljer i holdkappen, hvor han var med til at vinde VM-guld fem gange i træk sammen med det amerikanske hold.

