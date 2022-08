OL-guldvinder mister barn

Den nu pensionerede svømmer og tidligere dobbelte OL-guldvinder Rebecca Adlington har fået en ufrivillig abort 12 uger inde i hendes graviditet.

Det bekræfter den britiske svømmelegende i et længere opslag på Instagram.

- I tirsdags tog jeg og Andy på hospitalet til vores 12-ugers scanning kun for at opdage, at vi havde en abort, som resulterede i en akut operation, indleder Rebecca Adlington sit Instagram-opslag.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Torsdag fik den 33-årige tidligere svømmer lov til at forlade hospitalet, men måtte vende tilbage dagen efter, for at blive behandlet for blodforgiftning, nyreinfektion og feber.

- Jeg er langsomt i bedring. Der er lang vej igen, men jeg er på det rigtige sted, fortsætter hun, inden hun takker hospitalet og personalet for deres støtte.

Annonce:

Rebecca Adlington og hendes mand, Andy Parsons, har i forvejen et fælles barn, ligesom Rebecca Adlington har et barn fra et tidligere forhold.

Den britiske svømmer indstillede karrieren som 23-årig i 2013 efter hun havde sikret to olympiske guld- og bronzemedaljer til Storbritannien.

De olympiske guldmedaljer blev sikret ved 400 og 800 meter fri stil ved OL i Beijing i 2008. I 2012 sikrede hun sig bronzemedaljerne ved OL i London.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Unge Ross er nøglen - Her er AaB's transferplan

Debutmareridt i AaB-nedtur

FCK-boss afslører: Vi afviste Cavani

Medie: Lössl-transfer kollapset