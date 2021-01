OL-guldvinder var med i USA-vanvid

Det amerikanske forbundspoliti FBI er i disse dage ved at identificere de personer, der 6. januar trængte ind i den amerikanske kongresbygning på Capitol Hill.

De skal naturligvis retsforfølges for deres forbrydelser, men det kan være en langsommelig proces at gennemgå de mange videooptagelser og telefondata, der kan lægge til grund for en identificering.

I visse tilfælde er der dog hjælp at hente. Eksempelvis hvis det drejer sig om et kendt ansigt. Eksempelvis en dobbelt OL-guldvinder.

Klete Keller forholdt sig roligt i tumulten i Capitol. Foto: Townhall Media/Julio Rosas

For sådan en var angiveligt til stede, skriver det amerikanske svømmesite Swimswam.

Det har fået det bekræftet fra 'mindst et dusin' personer fra svømmesporten', at det drejer sig om den tidligere svømmer Klete Keller, der i alt har vundet fem OL-medaljer, hvoraf altså to af guld.

Klete Keller nåede at vinde fem olympiske medaljer i sin aktive svømmekarriere. Foto: Donald Miralle/Getty Images

Journalisten Julio Rosas fra Townhall.com optog nedenstående video, hvor man kan se Klete Keller i sin olympiske jakke med 'USA' på ryggen.

Med sine 198 centimeter er han ikke sådan at overse, men på trods af sin imponerende fysik forholder han sig passivt og lader sig skubbe rundt i mængden.

Den nu 38-årige Klete Keller har slettet alle sine konti på de sociale medier, men New York Times beretter, at han inden stormen på Capitol Hill havde postet en række opslag, der var klart for præsident Donald Trump.

Keller, der vandt to gange guld på 4x200 meter fri (2004 og 2008), sølv på 4x200 meter fri (2000) og to gange bronze på 400 meter fri (2000 og 2004), oplevede efter sin svømmekarriere et brat fald fra tinderne og røg ud i en depression.

Han blev arbejdsløs og skilt fra sin kone. Ja, han boede sågar i sin bil i næsten et år, inden han så småt kom på fode igen og begyndte at give svømmeundervisning.

