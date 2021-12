OL-guldvinderen tæt på ny skandale

Historien om den kinesiske svømmer Sun Yang bliver ved med at tage en uventet drejning.

Den tredobbelte OL-guldvinder er i gang med at afsone en karantæne på fire år og tre måneder for brud på dopingreglerne, men ifølge avisen The Times har han trænet på et statsfinansieret træningsanlæg, hvor han angiveligt er blevet fotograferet.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) vil kigge nærmere på beskyldningerne, oplyser det ifølge AFP.

Bekræftes det, at Sun Yang har brudt reglerne, kan karantænen ifølge AFP starte forfra. Det vil betyde, at han går glip af OL 2024 og dermed misser sommerlegene for anden gang i træk.

Wada-talsmand James Fitzgerald understreger, at antidopingagenturet tager anklagerne meget alvorligt.

- Vi kigger på sagen, og som følge heraf vil vi følge op med de relevante myndigheder, inklusive Det Internationale Svømmeforbund (Fina) for at indsamle mere information og for at blive bedre klædt på til at afgøre, om svømmeren har brudt reglerne for karantænen, som blev meddelt af Den Internationale Sportsdomstol (CAS) 22. juni 2021, siger han til AFP.

CAS afgjorde i sommer, at Sun Yang skulle udelukkes i fire år og tre måneder med tilbagevirkende kraft fra 28. februar 2020.

I første omgang havde sportsdomstolen ellers udstedt en karantæne på otte år, men Yang appellerede sagen til Schweiz' højesteret.

Her fik han i december sidste år medhold i sin påstand om, at en af dommerne i CAS-panelet var partisk. Den schweiziske højesteret annullerede CAS' første dom og sendte sagen tilbage til sportsdomstolen, hvor man altså landede på en mildere straf.

Sagen har sit udspring i september 2018, hvor Sun Yang fik uanmeldt besøg af dopingkontrollanter i sit hjem.

Svømmeren blev afkrævet en blodprøve, men da kontrollanterne efterfølgende ville forlade huset, opstod der skænderi, og et medlem af Sun Yangs følge smadrede glasset med dopingprøven med en hammer.

På trods af det åbenlyse brud på reglerne blev Sun Yang i første omgang frikendt af Den Internationale Svømmeunion (Fina).

Her gav man svømmeren ret i, at dopingkontrollanterne ikke havde identificeret sig tilstrækkeligt og havde fulgt en forkert procedure.

Afgørelsen blev anket af Wada, og sagen røg videre til CAS.

30-årige Sun Yang, der er indehaver af verdensrekorden i 1500 meter fri, har 11 VM-titler på sit cv.