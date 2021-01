OL-helt angreb Kongressen: Nu falder hammeren

Den dobbelte OL-guldvinder Klete Keller er nu blevet tiltalt for sin rolle under stormen på Capitol Hill

Personer fra svømmemiljøet i USA spærrede øjnene ekstra godt op, da de rystende tv-billeder af den voldelige storm på den amerikanske kongres løb over skærmen 6. januar.

For der, midt i den aggressive menneskemængde, som hærgede de hæderkronede lokaler, mens politikerne flygtede eller krøb i skjul, stod Klete Keller, der har svømmet to OL-guldmedaljer hjem til USA.

Keller var oven i købet iført sin olympiske jakke, så der var ikke meget at tage fejl af.

Klete Keller med en af svømmekarrierens mange guldmedaljer. Foto: Ritzau Scanpix

Og selv om han har beklaget sin tilstedeværelse under optøjerne, blev der onsdag åbnet en sag mod ham ved retten i Washington.

Her blev Klete Keller tiltalt for med forsæt at være gået ind og have opholdt sig i en bygning, hvor der ikke er offentlig adgang, ulovlig opførsel og forhindring af politiets arbejde.

Den tidligere svømmer blev under optøjerne filmet af journalisten Julio Rosas. Og disse optagelser gjorde det vanskeligt for Keller at undslippe lovens lange arm.

Som aktiv vandt Klete Keller to gange OL-guld på 4x200 meter fri (2004 og 2008), sølv på 4x200 meter fri (2000) og to gange bronze på 400 meter fri (2000 og 2004), men efter karrieren i bassinet gik det ned ad bakke.

Han oplevede således både at miste sit job og sit ægteskab, og måtte i næsten et år bo i sin bil.

Inden stormen på Capitol Hill havde han fundet nyt arbejde som svømmetræner, men nu kan han måske se frem til en tur bag tremmer.

