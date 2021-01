OL-vinder står frem: - Har skammet mig

Få Bendtners bolig for 33 kroner

Emily Seebohm har haft enorm succes i bassinet i mere end ti år.

Den australske topsvømmer har blandt andet vundet to OL-guldmedaljer og været verdensrekordindehaver.

Men bag kulisserne er succesen blevet overskygget af en personlig kamp mod spiseforstyrrelser.

Det fortæller hun selv åbent i et opslag på Instagram.

- I over to år har jeg kæmpet mod en spiseforstyrrelse. Jeg har tvangsspist, taget afføringsmidler, talt kalorier og konstant vejet mig selv. Jeg har skammet mig over at bære badetøj.

- Jeg har bedømt min krop, hver eneste gang jeg har stået foran et spejl. Jeg er blevet fortalt, at den eneste måde, jeg kan svømme hurtigere på, er ved at tabe mig, og jeg troede på det, skriver Emily Seebohm på Instagram.

Den australske svømmestjerne skriver videre, at selv om kampen mod spiseforstyrrelser har varet i over to år, så er det først nu, hun føler sig klar til at åbne op omkring sine problemer.

- I år vil jeg, for min egens skyld, forsøge at være modigere. At give min krop den kærlighed, som den fortjener. Det begynder med at være ærlig over for alle inklusiv mig selv.

Emily Seebohm i sit relle element under VM i Rusland i 2015. Foto: Michael Sohn/Ritzau Scanpix

Emily Seebohm fortæller i opslaget, at hun nu står frem, fordi hun håber, hun kan hjælpe andre, der er i en lignende situation. Derfor viser svømmeren også sin tatovering frem af en sommerfugl.

- Jeg fik tatoveringen sidste år, fordi Butterfly Foundation hjælper mennesker, der kæmper mod spiseforstyrrelser, og jeg ville have en påmindelse om, at jeg kan komme igennem dette!

