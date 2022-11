Olympisk stjerne fængslet for narkohandel

Den tidligere olympiske svømmer Scott Miller er blevet dømt for narkohandel.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet People og Fox Sports.

Den 47-årige OL-sølvvinder erkendte sig skyldig i narkohandlen, da han tidligere på ugen var i retten i hjemlandet Australien.

Straffen er udmålt til fem år og seks måneders fængsel.

Miller blev sammen med en medsammensvoren anholdt tilbage i februar 2021 for at smugle store mængder heroin metamfetamin rundt i Australien. Her fandt politiet i samme ombæring i øvrigt omkring et kilo heroin.

Den australske atlet var leder af et narkosyndikat, der smuglede de ulovlige stoffer fra Sydney og rundt til resten af den australske delstat New South Wales.

I retten kom det frem, at narkohandlerne smeltede metamfetaminen ind i hvide stearinlys, der blev gemt i Millers bil.

Scott Miller vandt sølv- og bronzemedalje i henholdsvis 100 meter butterfly og 4x 100 meter medley ved OL i 1996.