Opgiver at straffe udelukket russer

Det Internationale Svømmeforbunds (FINA) har opgivet at straffe den russiske svømmer Evgeny Rylov yderligere.

Det meddeler FINA i en pressemeddelelse torsdag.

Rylov var ellers under forbundets lup, da han for nylig deltog i de nationale mesterskaber, selv om han er blevet udelukket i ni måneder af FINA.

- De russiske svømmemesterskaber var ikke en FINA-sanktioneret begivenhed og har ingen forbindelse til nogen FINA-events, skriver forbundet ifølge ESPN.

Rylov blev i sidste uge straffet med ni måneders karantæne af FINA for at have deltaget i en fejring af invasionen af Ukraine i marts.

I perioden har han karantæne fra alle konkurrencer og aktiviteter, der er organiseret af forbundet.

Rylov, der vandt guld i 100 og 200 meter rygsvømning ved sidste års OL i Tokyo, var blandt deltagerne på Luzhniki Stadium i marts.

Her bar han og flere andre atleter et omdiskuteret 'Z' på sit tøj, der af Rusland bruges som symbol på det, som landet selv betegner som 'en særlig militær operation'.

I praksis er det ikke sikkert, at karantænen får den store betydning, for russiske og hviderussiske atleter og ledere bliver ikke inviteret til konkurrencer resten af 2022, gentager FINA fredag.

Dermed vil de heller ikke være til stede ved VM i Ungarn, der afholdes i juni.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, kaldte tirsdag Rylovs karantæne for 'fuldstændig absurd' ved en ceremoni, hvor han også kritiserede den generelle udelukkelse af russiske og hviderussiske atleter.

- Udelukkelsen af atleter fra Rusland og Hviderusland er ikke kun et direkte brud på fundamentale principper i sporten, men det er også et åbent og kynisk brud på deres menneskerettigheder, sagde Putin.