Ottesen drevet til vanvid

Hvad stiller man op, når man er elitesportsudøver og vant til at skemalægge hele sin tilværelse efter det, når en baby pludselig vender op og ned på det hele?

Den udfordring har Jeanette Ottesen mødt mange gange, efter datteren Billie-Mai kom til verden for lidt over halvandet år siden.

Ottesen har et kæmpe mål for øje: OL i Tokyo. Foto: Henning Hjorth

Den danske svømmestjerne ønsker sig brændende at komme til OL i Tokyo næste år, men undervejs har hun måttet kæmpe på en helt anden måde end førhen.

- Hele det første år tog jeg Billie med til træning, fordi vi ikke havde fået en vuggestueplads. Det var ved at drive mig til vanvid. Lige så snart hun var sulten eller ked af det, skulle hun have sin mor, fordi jeg stadig ammede. Jeg kunne heller ikke koncentrere mig i vandet, hvis jeg kunne høre, at hun græd oppe på kanten, siger hun til Jyllands-Posten.

Jeanette Ottesen og hendes mand og træner Marco Loughran kæmper for det fælles mål. Foto: Stine Bidstrup

Hun har fire gange i karrieren repræsenteret Danmark ved OL, men presset har ramt hende hver gang.

- Jeg følte, at hele Danmark forventede, at jeg leverede hver eneste gang. Og hvis jeg ikke gjorde det, så følte jeg, at … ja, hvad ville der så ske? Ville jeg så ikke være interessant mere? Ville folk ikke støtte op om mig længere?

Nu er hun mere afslappet i forhold til små praktikaliteter som f.eks. sengetid.

Hun er endnu ikke kvalificeret til OL, men vurderer at det ville være den største sejr i karrieren, hvis hun kunne lykkes med det som mor.

I den forbindelse nævner hun, at hun er nødt til at være mere egoistisk end de fleste mødre er - en opfordring som OL-aspiranterne tidligere har fået.

I OL-sammenhæng har den 31-årige svømmestjerne fået en enkelt medalje, da hun i 2016 var med på 4x100m medley.

