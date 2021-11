Ottesen ked af det: Til ingen verdens nytte

Efter en turbulent tid i kølvandet på passager i sin selvbiografi, 'Fri', vender Jeanette Ottesen tilbage i rampelyset i den gode sags tjeneste.

Den tidligere topsvømmer repræsenterer nemlig de rød-hvide farver til Viaplays nordiske velgørenhedsshow 'Beat Diabetes - kampen for livet', som sendes på tværs af Danmark, Norge og Sverige 14. november.

- Af hele mit hjerte vil jeg gerne være med til at gøre en forskel. Det er jo også derfor, jeg har skrevet min bog. Jeg vil gerne prøve at være med til at lave ting om, som jeg ikke synes,fungerer, siger Jeanette Ottesen.

- Lige nu har jeg tiden og overskuddet, så jeg vil rigtig gerne være med til at sætte fokus på diabetes og være med til at være et talerør udadtil.

Den seneste tid har været hård, medgiver Jeanette Ottesen. Men nu ser hun fremad.

- Lige her og nu har jeg det okay. Men jeg er ked af, at min bog er blevet modtaget fuldstændig stik imod hensigten. Det har aldrig været min intention at såre nogen, siger Jeanette Ottesen og fortsætter:

- Min intention har altid været at prøve at sætte fokus på et betændt miljø, som jeg og mange andre svømmere er vokset op i. Det lykkedes mig så ikke. I hvert fald ikke i de udpluk, der er blevet postet på nettet.

Jeanette Ottesen understreger samtidig, at hun ikke fortryder bogen.

- Jeg har haft til hensigt at prøve at gøre en forskel ved at sætte fokus på noget, som der skal gøres noget ved, siger Jeanette Ottesen.

- Det er også den frustration, jeg står med, for det er rigtig, rigtig ærgerligt, hvis jeg har krænget min sjæl ud til ingen verdens nytte. Jeg har altid kun til hensigt at prøve at gøre en forskel.

Søndag gælder det kampen mod diabetes.

Til 'Beat Diabetes - kampen for livet' slår Jeanette Ottesen sig sammen med influent Carla Mickelborg, komiker Dan Andersen og skuespiller Joel Hyrland.

Sammen dyster de mod et svensk og et norsk kendishold om at samle flest penge ind.

- Jeg kan godt lide at kæmpe med andre. Det er faktisk tit meget federe end at kæmpe alene. Jeg har prøvet masser af gange at vinde i holdkampe med de andre svømmepiger, og det er bare ekstremt unikt at stå på medaljeskamlen og fejre det sammen, siger Jeanette Ottesen.

- Som 15-16-årig havde jeg en drøm om at vinde så mange medaljer for Danmark som muligt, og siden har jeg haft det sådan, at jeg bare skal sætte Danmark på verdenskortet.

Ifølge Diabetesforeningen lider 280.000 danskere af diabetes - eller sukkersyge, som den autoimmune sygdom også kaldes.

Man anslår dog, at der er et stort mørketal, og det reelle antal er langt højere.

Cirka 80 procent af de konstaterede tilfælde har type 2-diabetes, ti procent har type 1-diabetes, mens ti procent har type 1½-diabetes.

Fælles for diabetestyperne er vigtigheden af sundhed. Man ved, at sund mad og regelmæssig motion kan være med til at forebygge type 2-diabetes og prædiabetes.

- Jeg går ikke og tænker over, at jeg på et tidspunkt kan få diabetes. Jeg er sund og frisk og frejdig og aktiv, men det kan stadig opstå, og man ved jo ikke, hvad fremtiden bringer, siger Jeanette Ottesen.

- Jeg frygter det ikke, men det er godt at have i baghovedet, siger hun.

Jeanette Ottesen har ikke diabetes i familien. Men hun har oplevet sygdommen på tæt hold, da hendes mand Marco Loughrans træner har diabetes.

Hun har oplevet træneren dejse om. Selvom det var chokerende, vidste alle omkring ham, hvad de skulle gøre for at hjælpe ham.

I sommer indstillede Jeanette Ottesen karrieren som professionel elitesportsudøver. Og netop derfor har hun stadig meget fokus på sin sundhed.

- Det sidder stadigvæk lidt i mig, at jeg føler, jeg kan spise og spise. Men jeg kan ikke længere spise alt, selvom jeg stadigvæk har lyst til det. Så jeg tænker rigtigt meget over det. For hvis ikke jeg gjorde, ville det stikke af.

- Det er som nat og dag, så nu prøver jeg bare at spise så sundt som overhovedet muligt, uden at det skal være slavisk, for jeg kan også godt lide en pizza i ny og næ. Det sværeste er at røre sig og presse det ind i sin hverdag, når man ikke længere har det som job.

'Beat Diabetes - kampen for livet' sendes på Viaplay, Viafree og TV3 14. november klokken 19.00.

