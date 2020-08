Overvandt kræft - her bryder hun sammen

En lokal svømmekonkurrence i Tokyo fik lørdag deltagelse af stjernen Rikako Ikee.

Hun nappede de 50 meter butterfly i 26,32 sekunder, hvilket betød, at hun kvalificerede sig til de japanske collegemesterskaber i oktober.

De tilstedeværende fik tilmed set hende bryde sammen i tårer efter løbet.

For Rikako Ikees løb var ikke bare et tilfældigt løb. Det var hendes comeback, efter hun sidste år fik konstateret leukæmi.

Alt blev sat på standby for den nu 20-årige stjerne, drømmen om olympisk metal på hjemmebanen i det OL, der skulle have været her i august, syntes umuligt. Nu handlede det først og fremmest om at overleve.

Og det gjorde Rikako.

Hun gik i behandling. I ti måneder. En barsk omgang. Men hun kæmpede sig igennem og blev udskrevet fra hospitalet i december efter i alt ti måneders behandling.

Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Fire måneder senere var hun stærk nok til at kunne genoptage træningen, men så kom coronapandemien farende og spolerede alt. Havde hun kortvarigt nået at drømme om alligevel at komme til OL, var det nu igen skudt til hjørne.

I stedet arbejdede hun sig stille og roligt i bedre og bedre form.

- Det faktum at jeg svømmer igen og er her...jeg er rørt, sagde hun til de fremmødte journalister, inden hun begyndte at græde.

Hendes ambitioner går i første omgang mod De Olympiske Lege i Paris i 2024. Hvorvidt hun fortsat stræber efter og tror på deltagelse på hjemmebanen næste år i det udsatte OL, har hun ikke udtalt sig om.

Rikako Ikee brød for alvor igennem internationalt, da hun vandt hele seks guldmedaljer ved Asian Games i Jakarta for to år siden. Få måneder senere forbedrede hun sin tid på 100 meter butterfly til 56,08 sekunder - bare et halvt sekunds penge fra Sarah Sjöströms verdensrekord - og den femtehurtigste tid nogensinde på distancen.

Ham skal du hente til søndagens Tour de France-etape:

Eksperten råder: Den billige joker til dit hold

Se også: Dansker nummer ét efter utrolig runde

Se også: Her blev hans liv ændret for altid

Se også: Kæmpe chance til dansk racertalent