Pernille Blume afslører ny kæreste

På valentinsdag stod svømmer-parret frem og viste, at de er ret så glade for hinanden

Efter et turbulent 2019 ser det ud til, at lykken tilsmiler elitesvømmeren Pernille Blume.

Sidste år startede hun nemlig ud med at få en hjerteoperation, men nu er det vist noget andet, der fylder i hendes hjerte. Den 25-årige OL-guldvinder fra 2016 er nemlig forelsket.

Den franske elitesvømmer Florent Manaudou har på valentinsdag lagt en stribe billeder op af Pernille Blume på sin Instagram-profil. Til billederne har han skrevet en kort tekst: 'Min Egen' efterfulgt af et hvidt hjerte.

Pernille Blume har også selv kommenteret billedet med tre hjerter - et hvidt, rødt og sort.

29-årige Florent Manaudou vandt OL-guld i 2012, og han har verdensrekorden i 50 meter frisvømning og 50 meter rygcrawl på kortbane.

Kys og tætte kram

Le Management Society, der er Pernille Blumes managementbureau, har også skrevet en kommentar til de to svømmere.

'Bare pas på hinanden og jeres kærlighed', skriver managementbureauet.

Florent Manaudou er ikke kun en god svømmer. Sidste år var han blandt andet med en fransk tennisturnering. Foto: Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images

Pernille Blume er også selv offentlig omkring den spirende kærlighed. På sin story på Instagram har hun lagt et billede op, der forsvinder efter 24 timer, hvor parret på seks polaroid-billeder både kysser hinanden og holder om hinanden.

Også de billeder får en kort tekst med på vejen, nemlig ordet 'favorite'.

Pernille Blume har tidligere været kærester med tidkajakroeren René Holten Poulsen. Foto: Anthon Unger

De forelskede svømmere skriver ikke på deres sociale medier, hvor lang tid de har set hinanden.

Satser på bedre år

Det var på grund af et hul i hjertet, at Pernille Blume måttes opereres i januar sidste år. Senere stoppede hendes træner i svømmeunionen, og OL-guldvinderen fra Rio måtte finde en ny.

- Det har ikke været mit mest optimale år i forhold til at have trygge rammer og kontinuitet. Jeg satser ikke på, at jeg får sådan et år igen, sagde Pernille Blume om 2019.

Florent Manaudou vandt sin første OL-medalje i 2012. Foto: Alex Davidson/Getty Images

I 2016 i Rio vandt hun den ene af de to guldmedaljer, som Danmark sikrede sig.

Pernille Blume har ikke ville afsløre, hvad hendes mål for OL i Tokyo i år er.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Pernille Blume, Florent Manaudou og Le Management Society, men det har ikke været muligt.

