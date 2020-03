Pernille Blume deler frækt nøgenbillede

Den danske OL-guldvinder Pernille Blume lader ikke til at have det svært i sin husarrest i Frankrig.

Her er hun isoleret med sin nye kæreste, Florent Manaudou, der som hende er svømmer på højeste internationale plan.

Han bor i Marseille, og da Frankrig har udgangsforbud, må de to jo blot nyde hinandens selskab i hans lejlighed.

Så det gør de.

Blandt andet ved at tage nogle udfordrende billeder af en nøgen Blume, der slanger sig i dobbeltsengen:

Det kan den 25-årige crawl-specialist også tillade sig at gøre. For coronavirussen har vendt op og ned på de fleste atleters hverdag og nærmeste fremtid.

Således skulle Pernille Blume have brugt marts og april på at kvalificere sig til et forsvar af hendes OL-guld på 50 meter fri fra Rio - men da OL i Tokyo er udskudt til 2021, så haster det ikke med den kvalifikation.

Og så kan man i stedet finde på noget at forkæle sine følgere med.

Pernille Blume har officielt dannet par med en knap to meter høje og 100 kg tunge allround-sprinter Manaudou siden midt i februar, hvor hun gjorde omverdenen opmærksom på ham.

Men kigger man hans Instagram-profil igennem, kan man se, at de midt i januar var sammen i Sydafrika og derfor nok har været sammen et godt stykke tid inden.

29-årige Florent Manaudou er i øvrigt indehaver af verdensrekorden i 50 meter rygcrawl og tidligere indehaver af verdensrekorden i 50 meter fri - begge på kortbane.

