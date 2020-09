Pernille Blume i ny undertøjsserie

Torsdag lancerer Danish Endurance en ny undertøjsserie. Og det er ikke hvem som helst firmaet har som model.

Det er den danske verdensklassesvømmer Pernille Blume, der efter ni måneders arbejde tilmed har indgået partnerskab med Danish Endurance og designet sin helt egen undertøjskollektion Lingerie By Blume.

Det fortæller hun til firmaets hjemmeside – og i en pressemeddelelse.

Årsagen er simpel.

- I flere år har jeg gået rundt og er blevet øm af bh'er med bøjle, ligesom mange andre kvinder. Jeg sætter pris på komfort, og at jeg har det godt med det, jeg har på, siger OL-guldvinderen fra Rio.

Pernille Blume i sit eget mærke. Foto: Danish Endurance

Pernille Blume i sit eget mærke. Foto: Danish Endurance

- Jeg så en af mine venner i en trekants-bh med søde blonder, som var helt naturlig, og jeg vidste, jeg ville skabe noget lignende. Det skal være sporty men også stadig feminint - og vigtigst af alt skal bh'en være så behagelig, at du kan sove i den, siger hun og tilføjer, at udholdenhed handler om at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

Noget hun i den grad kan overføre fra sin sport.

- For at være i stand til det, skal jeg have det godt og føle mig godt tilpas, siger Pernille Blume.

I Danish Endurance glæder administrerende direktør, Nicolaj Due, sig over samarbejdet med Blume – og hendes kollektion.

- Pernille favner fuldt ud de værdier, vi tror på. Udholdenhed, engagement og ihærdighed er tre vigtige elementer, der kan inspirere andre til at forfølge deres drømme, hvilket er noget, vores brand konstant stræber efter, siger han.

Du kan se meget mere til Blumes undertøjskollektion her

Se også: Dansk topsvømmer stopper karrieren

Se også: Raser mod legenden: - Perverse stodder

Se også: Endnu en skandale: Anholdt på yacht

Fra vandhund til sportsvært: Det er en styrke at græde af glæde

Ros til Blume: Hun tør gøre tingene på sin egen måde