Planetens hotteste sportspar: Hvem er Blumes kæreste?

Franske og tyske medier kalder dem i øjeblikket det hotteste sportspar på planeten, men hvor de fleste danskere kender Pernille Blume ret så godt, så er hendes franske svømmekæreste Florent Manaudou knap så kendt i Danmark.

I weekenden har Manaudou givet et interview til Konbini, hvor han fortæller ni ting, man ikke vidste om ham. Blandt andet fortæller han om sin dovenskab.

- En del af mig er meget doven. Til tider vil jeg virkelig lave mindre end de andre, fordi jeg føler, at min krop ikke er klar til at arbejde så hårdt. Men somme tider vil jeg også gøre mere end andre, siger Manaudou.

- Jeg gør ikke nødvendigvis, hvad min træner beder mig om. Jeg har også følelser, og det er mig, der er i vandet. Jeg tror, jeg er god til at tilpasse det hele efter mine behov, så jeg er glad for at være lidt doven, siger Manaudou.

Franskmanden fortæller, hvordan han startede til svømning som tre-årig og ikke kan huske et liv uden svømning. Hans far var håndboldspiller, så Manaudou gik som barn også til håndbold, ligesom hans bror og søster gjorde det.

I interviewet fortæller han også, hvordan han under coronaindespærringen sammen med Pernille Blume kastede sig over astronomi.

- Jeg har en stor terrasse med havudsigt og også et godt kig til himmelen, så jeg sagde til mig selv 'hvorfor ikke?'. Jeg har altid været lidt interesseret, og jeg ville være astronaut, da jeg var lille.

- Jeg begyndte at kigge, og jeg startede med månen, derefter planeterne osv. Jeg købte et teleskop og derefter kunne jeg på et sekund se, hvad der foregik deroppe, og det er virkelig interessant, siger Manaudou.

Meget utraditionelt har Manaudou også lavet en slags selvbiografisk børnebog.

- Jeg husker, da jeg var lille og skulle læse, der ville jeg gerne have haft noget mere sportsagtigt efter min smag.

Han blev tilbudt projektet med en halvt selvbiografisk børnebog om svømmeren 'Flo', der drømmer om at blive professionel.

- De fleste ting er rigtige i bogen, men der er naturligvis også lidt romantik. Når vi henvender os til børn, skal der være forskellige emner at relatere til, og jeg fandt det ret cool og sejt at lave sådan en bog, siger Manaudou.

Den 199 centimeter høje franskmand forbereder sig i øjeblikket til OL i Tokyo næste år, men i modsætning til sin danske kæreste har han ikke noget at forsvare fra OL 2016. Til gengæld vandt han OL-guld på 50 meter fri i 2012, ligesom han stadig er indehaver af verdensrekorden i 50 meter ryg på kortbane.

