Rådgivning for 900.000 under skandale

Af regnskabstallene for 2019 og 2020 fremgår det, at Dansk Svømmeunion har brugt en lille million kroner på at lade sig rådgive af eksterne eksperter under svømmeskandalen og direktørfyringen.

Som det fremgår af grafikken, handler det om 900.000 kroner. Formand Lars Jørgensen kalder udgiften for ’helt naturlig’.

- Der er ingen tvivl om, at vi som union i sådan et forløb har brug for noget rådgivning, som vi ikke har haft hos os selv, og det kan være både juridisk og kommunikativt.

Han har ikke lyst til at gå i detaljer omkring udgifterne og modtagerne.

Tallene i ovenstående boks hidrører fra materiale, som bestyrelsen har fået forelagt før offentliggørelsen af årsregnskabet for 2020, og som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Chokeret: Det lugter af noget korrupt

Det er til gengæld et punkt, som formanden for Svømmeklubben VEST Brøndby, Fritz Ganzhorn, ser frem til at få forklaret på næstkommende generalforsamling i april.

- Det virker som et stort beløb. Og som nogle ærgerlige penge, siger han.

- Jeg har forståelse for, at det var en sag med stor indflydelse på dansk svømnings anseelse, og som kunne få erstatningsretlige konsekvenser. Set i det lys er det måske ikke unaturligt at søge ekstern bistand.

- En million er imidlertid mange penge. Særligt hvis det primært er brugt på kommunikationsbistand. Vi har jo egen kommunikationsafdeling i DS. Jeg ser frem derfor til at bestyrelsen i forbindelse med regnskabet specifikt dokumenterer, hvad og hvem pengene er brugt på.

- Vi er i en verden, hvor der ikke er mange penge, og hvor vi er afhængige af tipsmidler, klubbernes kontingent og andre offentlige/frivillige midler , siger Fritz Ganzhorn.

Dansk Svømmeunion havde i 2019-regnskaber indtægter for 14.685.230 kroner. Heraf var de 9.283.241 kroner tilskud fra DIF, mens 2.098.835 kroner stammede fra klub-kontingenter.

