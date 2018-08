'Ren Superman': Ti-årige Clark Kent slår legendarisk rekord

Siden 1995 har svømmefænomenet Michael Phelps haft rekorden i 100 meter butterfly i ungdomsturneringen Far West International Championship in Californien.

Sådan forholder det sig ikke længere.

For i forrige weekend leverede et talent på bare ti år en unik præstation og tilbagelagde de 100 meter på 1:09:38 - mere end et sekund hurtigere end Phelps' 23 år gamle rekord, skriver CNN.

Og hvis ikke den bedrift er bemærkelsesværdig nok i sig selv, skal man måske tage et kig på drengens navn.

Clark Kent Apuada.

Og ja, drengens kælenavn er naturligvis 'Superman'. Blandt andet fordi han udover at svømme også spiller klaver, dyrker kampsport og koder på computere, men mon ikke, at hans to første navne spiller en forholdsvis vigtig rolle?

- Før kaldte de fleste mig bare Clark, men nu hvor jeg har slået Michael Phelps rekord, begyndte de at kalde mig Superman, siger Apuada.

Ifølge Huffington Post er han navngivet Clark Kent, fordi hans mor godt kunne lide navnet Clark, mens hans fars yndlings-superhelt er Superman. Og så er der jo ikke så meget at diskutere.

Michael Phelps var ligeledes ti år gammel, da han satte rekorden. Han deltog ved OL for første gang som 15-årig i 2000 og vandt efterfølgende 28 olympiske medaljer i karrieren, så forventningerne til Clark Kent Apuada er til at få øje på.

Phelps lykønskede senere den nye rekordholder på Twitter.

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig — Michael Phelps (@MichaelPhelps) 1. august 2018

'Stort tillykke til Clark Kent med at smadre rekorden. Fortsæt med det, kammerat', skriver han.

