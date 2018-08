Rivalen med løftet pegefinger mod Pernille Blume

Den svenske svømmerival Sarah Sjöström langer hårdt ud efter Pernille Blume efter danskerens ageren i bassinet tirsdag aften ved EM i svømning på langbane i Glasgow.

Blume deltog i semifinalen på 100 meter fri, men kiksede et forsøg på at svømme de første 50 meter så hurtigt som muligt.

Sjöström, der vandt guld på 50 meter fri foran netop Blume, ser det som et mislykket forsøg på at slå verdensrekorden. Den har Sjöström i øvrigt.

- Jeg har set hendes løb. Man begår en fejl, når man indleder for hurtigt eller langsomt. Det har jeg gjort tusind gange.

- Men jeg synes, at hvis man bestemmer sig for at starte hurtigt, så kan man i hvert fald lave en vending, der viser, at man vil forsøge på vej hjem også, siger Sjöström til nyhedsbureauet TT.

Blume slog ikke rekord og missede også finalepladsen, da hun brugte for meget tid på vendingen, hvor hun slog hænderne i endevæggen i stedet for fødderne, som normalt altid vil være det hurtigste.

Sarah Sjöström er ikke ligefrem begejstret over Blumes ageren i bassinet tirsdag aften ved EM i svømning i langbane i Glasgow. Foto: Jonas Olufson.

Sjöström mener slet ikke, at man burde gå efter at slå en rekord på den halve distance.

- Hvis man vil gå efter at slå verdensrekord på 50 meter fri, hvilket helt sikkert var tilfældet, så skal man gøre det dér - ikke på 100 meter fri. Det skal være på den samme distance, som man deltager i, siger hun.

De internationale svømmeregler får også hug af Sjöström, som henviser til, at rekorder i holdkap kun tæller på den fulde distance.

- Jeg mener, at det er lidt underligt. Men tanke på at rekorder ikke tæller, hvis man sætter dem i holdkap, så er det underligt.

- Jeg har set andre svømmere tilmelde sig 200 meter fri for at slå verdensrekord på 100 meter fri. Jeg synes, at man skal svømme den distance, som det gælder, siger Sjöström.

Blume deltager torsdag i holdkap for det danske landshold.

