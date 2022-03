Rusland og Hviderusland udelukkes fra VM i svømning

Svømmere fra Rusland og Hviderusland kommer ikke til at deltage ved sommerens VM i svømning.

Det skriver Det Internationale Svømmeforbund (FINA) i en pressemeddelelse.

FINA har haft et møde onsdag, hvor det er blevet besluttet, at svømmerne ikke kommer til at deltage.

- FINA fastholder stærk fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine. FINA ønsker også at gentage det løfte om at støtte det ukrainske svømmeforbund, mens de forbereder sig på kommende konkurrencer, lyder det i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen fremgår et desuden, at den russiske svømmeunion efterfølgende har meddelt, at russiske svømmere har trukket sig fra alle begivenheder relateret til FINA i resten af 2022.

Opdateres...