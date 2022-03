Rusland og Hviderusland udelukkes fra VM

Svømmere fra Rusland og Hviderusland kommer ikke til at deltage ved sommerens VM i svømning.

Det skriver Det Internationale Svømmeforbund (FINA) i en pressemeddelelse.

FINA har haft et møde onsdag, hvor det er blevet besluttet, at svømmerne ikke kommer til at deltage.

- FINA fastholder stærk fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine. FINA ønsker også at gentage det løfte om at støtte det ukrainske svømmeforbund, mens de forbereder sig på kommende konkurrencer, lyder det i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen fremgår et desuden, at den russiske svømmeunion efterfølgende har meddelt, at russiske svømmere har trukket sig fra alle begivenheder relateret til FINA i resten af 2022.

FINA har desuden besluttet, at flere af dets konkurrencer, der var planlagt til at finde sted i Rusland, kommer til at foregå andre steder.

FINA's disciplinærråd har desuden åbnet en sag mod den russiske svømmer Evgeny Rylov for potentielt brud på FINA's regler, fordi han efter sigende har deltaget i en demonstration, der er for krigen, i Moskva.

Tirsdag lød det fra Danmarks Svømmeunion, at Danmark ikke ville deltage i VM i svømning, hvis svømmere fra Rusland og Hviderusland deltog.

Blandt andet Tyskland og Polen havde også opfordret FINA til at udelukke svømmere fra de to lande.

I starten af marts lød det fra forbundet, at russiske og hviderussiske atleter kunne deltage ved VM i svømning, hvis de stillede op under forbundets flag som neutrale atleter.

Det Europæiske Svømmeforbund (LEN) har allerede udelukket russiske og hviderussiske atleter fra forbundets konkurrencer.