Russer udelukket i ni måneder: Var alligevel med i mesterskaber

Den russiske svømmer Evgeny Rylov er blevet udelukket i ni måneder af verdensforbundet Fina for at have deltaget i en fejring af landets invasion af Ukraine.

Alligevel har han de seneste dage deltaget i de nationale mesterskaber. Det får nu Fina til at sætte Rylov under lup endnu en gang.

- Fina er klar over, at Rylov konkurrerede ved de russiske mesterskaber denne weekend og har påbegyndt en intern undersøgelse for at finde ud af, om Finas regler er blevet brudt.

- Resultatet af undersøgelsen vil foreligge, når det er klar, skriver Fina ifølge Reuters i en pressemeddelelse.

Rylov, der vandt guld i 100 og 200 meter rygsvømning ved sidste års OL i Tokyo, var blandt deltagerne på Luzhniki Stadium i marts.

Her bar han og flere andre atleter et omdiskuteret 'Z' på sit tøj, der af Rusland bruges som symbol på det, som landet selv betegner som 'en særlig militær operation' i Ukraine.

Russiske og hviderussiske atleter og ledere bliver ikke inviteret til konkurrencer resten af 2022, understregede Fina fredag.

Dermed vil de heller ikke være til stede ved VM i Ungarn, der afholdes i juni.