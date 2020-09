Skam over sjov krop - hul i brystet

- Når du ser på mig fra siden, så ser det ud til, at jeg har et stort hul i mit bryst, og det har jeg også, siger guld- og bronzevinderen fra seneste OL, der har haft det svært med sin krop

Med nedsat lungekapacitet på 10-20 procent vandt han OL-bronze i 100 meter brystsvømning ved det seneste OL i Rio i 2016, hvor han også erobrede OL-guld med den amerikanske holdkap i 4 x 100 meter medley.

Nu fortæller 28-årige Cody Miller om lidelsen pectus excavatum - kaldet tragtbryst -, der indebærer, at han har et nedsænket bryst, fordi ribbenene og brystbenet ikke vokser, som de skal.

- Den sværeste del var ikke at vide, at jeg ikke kunne trække vejret lige så godt, men at jeg var meget usikker på, hvordan jeg så ud.

- Når du ser på mig fra siden, så ser det ud til, at jeg har et stort hul i mit bryst, og det har jeg også, siger Miller i et interview med The Olympic Channel.

Se også: Bliver straffet igen og igen: Derfor smider Ronaldo trøjen alligevel

Cody Miller med siden til, og kigger man godt efter, så er hullet i brystet til at se. Foto: Stefan Wermuth/Ritzau Scanpix

Se også: VM i synkron: Her debuterer yndige mænd i badedragt

Se også: Transcyklist vækker harme: - Uretfærdigt

Cody Miller var omkring 10 år, da lidelsen udviklede sig, men det var først som voksen, at han begyndte at finde ro i sin krop frem for at skamme sig.

- Da jeg accepterede, at jeg så lidt sjov ud, og at det ikke skulle være et problem, så stoppede det også med at påvirke mig så meget, siger Miller.

- Jeg er ikke Nathan Adrian, jeg er ikke Caleb Dressel, og jeg har ikke en sixpack. Jeg kommer aldrig til at være den fyr.

Efter OL-medaljerne i Rio åbnede han sin egen YouTube-kanal, hvor han deler svømmetricks, ernæringstips og giver et indblik i en eliteatlets liv. Foreløbig følger 150.000 seere med på kanalen, hvor han forsøger at give følelsen af glæde og lykke.

- Jeg taler med ungdommen hele tiden og om at være tilpas i sin egen krop - specielt med unge piger. Jeg ved, hvordan det er at gå ind i et rum og ikke føle sig tilpas og ikke elske det, man ser, når man kigger sig selv i spejlet, siger Miller.

Senere på året bliver Cody Miller og konen forældre til deres første søn, og næste sommer skal manden med hul i brystet så forsøge at gentage succesen fra OL i Rio.

Se også: OL-guldvinder i fly-skandale: Han nev mig i brystvorterne

Se også: Smider alt tøjet: Er han verdens vildeste fodboldboss?

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj