Skræmmer mænd : - Sex er fundamentalt

Se også: Hænger verdens bedste ud: - Min kone utro med træningspartner

Hun har OL-guld, OL-sølv, seks gange VM-guld og syv gange EM-guld. Nu rammer den 31-årige topsvømmer Federica Pellegrini overskrifterne verden over på grund af et noget mere personligt interview.

Her udtaler hun sig noget usædvanligt både om sex, mænd og kærlighed.

- Kvinder skræmmer så mange mænd. Eller jeg vil ikke sige, at det er kvinderne, der skræmmer, men mændene der er bange for kvindernes frigørelse, siger Pellegrini til Il Messaggero.

- Om jeg skræmmer dem? Ja, meget, siger Pellegrini.

Fra august 2011 til slutningen af 2016 var Pellegrini i et forhold med stjernen på det mandlige italienske landshold Filippo Magnini, der også har VM-guld og OL-medalje, mens hun også har været forlovet med holdkammeraten Luca Marin, der ligeledes har mesterskabsmedaljer.

Se også: Landstræner blander sig: - Bedst hvis de ikke har sex

Artiklen fortsætter under billederne

Pellegrini og hendes daværende kæreste Magnini forlader massagerummet ved et stævne i 2012. Foto: GIAMPIERO SPOSITO/Ritzau Scanpix

Pellegrini overrækker prisen til Miss Italy i 2009. Foto: Antonio Calanni/Ritzau Scanpix

Top-50: Wozniacki blandt verdens mest fitte sportskvinder

Se også: Vågnede nøgen og bundet til en stol

Tidligere på måneden kom det frem, at hun nu danner på med den seks år ældre Matteo Giunta, der også er hendes træner.

- Jeg er blevet forrådt mange gange. Kærlighed er en følelse, der får dig til at vælge forskellige mennesker. Den vokser på dig. Og sex det er fundamentalt, siger Pellegrini.

Med årene har svømmeren også smidt en del udfordrende billeder på Instagram.

- Det er sket, efter jeg begyndte at kunne lide min krop.

- I de senere år har forholdet til min krop ændret sig. Inden for de seneste to-tre år er jeg kommet til at være, hvor jeg befinder mig 100 procent godt

- For en kvinde kan det være meget vanskeligt. Jeg tror, at en kvinde er gladere, når hun befinder sig i den krop, hun vil have, siger Pellegrini.

Se også: Hobro-piger går verden rundt: Derfor så de fodbold i bikini

Se også: Dårligt nyt til kæresten: Sundt at se fodbold

Artiklen fortsætter under billederne

Pellegrini med VM-guld 2019. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Ritzau Scanpix

Pellegrini ved VM 2017, hvor det også blev til guld. Foto: Michael Sohn/Ritzau Scanpix

Pellegrini med OL-medalje som blot 16-årig i 2014. Foto: Mark J. Terrill/Ritzau Scanpix

Se også: Chokeret dansk pige får stjernens guldmedalje: Her er forklaringen

Se også: Fodbold-stjerne i kæmpe bommert: Fejrer klubskifte med sexvideo

I interviewet fortæller svømmeren også om, hvordan hun drømmer om at komme til Tibet på sin næste rejse.

Først gælder det dog OL 2020 i Tokyo, mens hun til EM 2022 på hjemmebane i Rom kun vil være med som tilskuer.

Herefter er det planen, at hun måske fortsætter som svømmelærer og ellers er hun også åben for tv-job.

Både i 2008, 2009 og 2011 blev Pellegrini kåret til årets kvindelige sportsudøver i Italien, og efter den midterste kåring mente hun, at hun var den største italienske atlet nogensinde.

- Med den seneste verdensrekord har jeg slået 10 verdensrekorder, før jeg fylder 21 år. Jeg har vundet OL-guld, to VM-guld, så det synes jeg, sagde Pellegrini efter VM-guld på hjemmebane i Rom i 2009 på 200 meter fri-distancen.

Se også: Se billedet: Håndboldstjerner smider tøjet

Se også: Se Cristiano-fotoet: Stjernens diller stjæler billedet

Pellegrini er blevet glad for at smide billeder på Instagram - her eksempler fra 2019, 2018 og 2017...

Se også: VM i synkron: Her debuterer yndige mænd i badedragt

De fleste øvrige medaljer kom også på 200 fri samt den dobbelte distance, mens der også er en enkelt EM-bronze på 800 fri, og så er der flere medaljer på holdkapperne også.

På 200 fri har italieneren vundet fire guld og tre gange sølv og en bronze ved de otte verdensmesterskaber, der har fundet sted siden 2005. Senest blev det guld ved VM i Sydkorea tilbage i juli.

De to seneste olympiske lege er dog gået galt, da hun blot blev nummer fire i Rio og nummer fem i London, mens det blev guld i Beijing i 2008 og sølv i Athen i 2004, da hun netop var fyldt 16 år.

Fra vandhund til sportsvært: Det er en styrke at græde af glæde

Ros til Blume: Hun tør gøre tingene på sin egen måde

Tyskland i chok: Tidligere europamester død 33 år gammel