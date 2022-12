Skrotter 114 år gammelt navn

Det Internationale Svømmeforbund skal ikke længere kaldes Fina, som ellers har været den officielle forkortelse, siden forbundet blev stiftet i 1908.

På forbundets ekstraordinære generalforsamling i Melbourne har de delegerede med et stort flertal vedtaget en reformpakke, der blandt andet indebærer et navneskift til World Aquatics.

- Det er et navn, der er let at forstå, og som ligger på linje med andre internationale forbund og vil repræsentere vores sportsudøvere, siger forbundets præsident, Husain Al-Musallam, ifølge insidethegames.biz.

Forkortelsen Fina kommer fra navnet Fédération Internationale de Natation (Det Internationale Svømmeforbund).

Men tiden er løbet fra det navn, mener Finas reformkomité, der står bag forslaget om et navneskift.

- Vi har brug for et navn, der reflekterer hele Fina-familien og som kan bruges af kunstsvømmere, dykkere, udspringere, havsvømmere og vandpolospillere, siger Al-Musallam.

- Vores udøvere kommer i første række, og jeg vil aldrig træffe så vigtig en afgørelse uden at konsultere dem.

- Deres svar har været meget klart.

- Mere end 70 procent af de udøvere, vi har talt med, ønsker at vi ændrer Finas navn.

- Mange af dem vidste end ikke, hvad bogstaverne Fina står for, lyder det fra præsidenten.

Reformpakken blev vedtaget med 175 stemmer for og 4 imod. Den indeholder også en udvidelse af forbundets eksekutivkomité, Fina Bureau, der får tilført ni kvindelige medlemmer.

Det bringer udvalgets repræsentation af kvinder op på 38 procent.

Reformerne skal efter planen træde i kraft i januar.