Støtter stadig Pia: Træls med den kritik

En hel del øjenbryn røg til vejrs under badehætterne, da Ekstra Bladet den 11. november kunne afsløre, at den fyrede direktør Pia Holmen var blevet valgt til posten som vicepræsident i LEN.

Det var nemlig sket med Dansk Svømmeunions klare opbakning til hendes kandidatur, og kort efter rejste et kor af kritiske røster sig.

- Der er ingen tvivl om, at der var mange reaktioner, og det var træls, erkender unionens formand Lars Jørgensen i dag.

Det eneste, formand Lars Jørgensen fortryder i forbindelse med støtten til Pia Holmens kandidatur, er, at man ikke kommunikerede lidt bedre om det på forhånd. Foto: Dansk Svømmeunion

Det betyder dog ikke, at han på nogen måde fortryder opbakningen til Holmen.

- Nej, vi føler jo stadig, at det var den rigtige beslutning, vi tog. Vi har en målsætning om, at vi vil have indflydelse og være med til at påvirke det internationale arbejde. Den har vi haft i mange år som en del af vores politiske program, så på den måde er det helt på linje med det.

- Jeg kan dog godt fortryde, at vi ikke var mere proaktive i vores kommunikation omkring det.

- Hvordan?

- Vi kunne noget før have meldt ud, hvad der var forløbet. Hvorfor Pia genopstillede og fortsatte det arbejde, hun har varetaget i en årrække i LEN som frivillig.

- Og I har fortsat tillid til at hun repræsenterer jeres værdier på bedste måde i den sammenhæng?

- Det har vi, siger Lars Jørgensen.

Pia Holmen har ifølge LEN’s hjemmeside (se nedenfor) siddet i bestyrelsen siden 2016, og hun beskrives som ’nuværende ansvarlig for internationale anliggender’ for Dansk Svømmeunion.

Sådan præsenteres vicepræsident Pia Holmen på LEN's hjemmeside.

Pia Holmen ønsker ikke at udtale sig, og det er ikke lykkedes Ekstra Bladet at komme igennem til LEN’s hovedkvarter i Nyon i Schweiz.

Så kunne de lige så godt have beholdt hende

Pia Holmen kan beholde sin internationale tillidspost, hvis det er op til Dansk Svømmeunions formand. Foto: Michael Bothager

- Beslutningen om at støtte hende er helt forkert. Når hun er blevet gjort hovedansvarlig i svømmesagen af Dansk Svømmeunion, Team Danmark og DIF, hvordan kan hun så samtidig have unionens tillid og arbejde for deres interesser? De to ting hænger ikke sammen.

- Eller omvendt, hvis man har fuld tillid til Pia Holmen i LEN-sammenhæng, hvorfor kunne hun så ikke bare fortsætte som direktør?

For formanden i Svømmeklubben VEST Brøndby, Fritz Ganzhorn, har sagerne og spørgsmålene hobet sig op i en grad, så han har mistet tilliden til unionens bestyrelse.

- Var det også bestyrelsen og en kreds af beslutningstagere, der var ansvarlige dengang? Blev Pia Holmen bare valgt som som eneansvarlig af et formandskab, der også var i bestyrelsen dengang, men ikke ville tage ansvaret og gå selv?

- Vi kommer jo ikke ordentligt videre i dansk svømning, før ansvaret er taget. Først da kan tilliden genskabes mellem union, svømmere og klubber, siger Fritz Ganzhorn og påpeger:

- En bestyrelsespost i en frivillig organisation betegnes jo som et tillidshverv.

Den tidligere landsholdssvømmer Fredrik Seistrup er helt klar i spyttet om formandens fortsatte støtte til Pia Holmen som vicepræsident i LEN:

- Det er at pisse de mennesker, der var involveret i kammeradvokatens undersøgelse, op og ned ad ryggen.

