Stopper efter sexanklager

I en årrække er det lykkedes for den tyske landstræner Stefan Lurz at undvige anklager fra unge kvindelige svømmetalenter om voldtægt og krænkende adfærd - efter endnu en beskyldning har han valgt at opsige sit job

Gennem mange år har der floreret anklager om blufærdighedskrænkelse og sågar voldtægt mod den nu tidligere tyske svømmelandstræner Stefan Lurz.

Efter nye beskyldninger, som det tyske magasin 'Der Speigel' bringer, så har Stefan Lurz valgt at stoppe som landstræner.

Han var ellers blev sendt på orlov af det tyske svømmeforbund og nægter sig dog skylding, men han trækker sig fra posten som landstræner for åbent hav-svømning for at beskytte forbundets image.

I det tyske magasin står en svømmer frem, som har ønsket fuld anonymitet. Hun tør ikke blive genkendt - og derfor kan Der Spiegel ikke vise sms-bekederne mellem hende og Stefan Lurz - men kun beskrive dem.

Artiklen fortsætter under billedet

Landstræner Stefan Lurz er her ved VM i 2013. Der er ingen oplysninger om, at svømmeren på billedet er en af dem, der har anklaget ham. Arkivfoto: Friso Gentsch/Ritzau Scanpix

Hun fortæller, at Stefan Lurz tvang hende til at kysse ham, da hun kun var 15 år gammel - han var 37 år på det tidspunkt.

Han blev ved med at sende hende komplimenter på sms - hun følte sig tvunget til at besvare beskederne, fordi han havde magten over hendes karriere.

Magasinet har set deres sms-korrespondance og skriver, at hun ofte reagerede sent på de opfordrende beskeder fra ham - hun sendte ofte ikke de billeder, som han bad hende om.

Svømmeren fortæller også, at landstræneren tog hende mellem benene og på brysterne, og hans beskeder beskriver også, at der har været kontakt mellem dem.

- Du skubbede mig væk, mens vi kyssede, skriver han til hende.

I 2017 inviterede Stefan Lurz svømmeren hjem i sin lejlighed. Her tilbød han hende ouzo. Hun afslog.

Han forsøgte efter et stykke tid kærtegne og kysse hende - hun protesterede, da han forsøgte at tage hendes bh og bukser af.

Derefter trak han sine egne bukser af og begyndte at onanere, mens han tog svømmerens hånd og førte den rundt på hendes krop uden på hendes tøj.

- Jeg sad helt ubevægelig, siger hun i Der Speigel.

Artiklen fortsætter under billedet

Stefan Lurz er beskyldt for seksuelle overgreb, psykologisk manipulation, mobning og magtmisbrug. Foto: Axel Heimken/Ritzau Scanpix

De første anklager mod Stefan Lurz kom for ti år siden.

Landstræneren har nået resultater. Således har svømmere under ham vundet to OL-medaljer, 10 VM-og ni ved EM-guldmedaljer. Fire gange er han af sine tyske svømmetrænerkolleger blevet kåret til Åres Træner.

Dansk svømning har også været ramt af skandaler med landstrænere. Det kostede forbundets direktør Pia Holmen sit arbejde. Se mere om den danske sag her:

