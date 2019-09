Straffet for at vise for meget hud

En 17-årig konkurrencesvømmer i USA blev diskvalificeret, fordi en dommer mente, at hendes badedragt dækkede for lidt af hendes bagdel. Kun en teknikalitet sikrede pigen retfærdighed

En banal disciplinærsag ved et svømmestævne for highschool-elever i Alaska i USA har de seneste dage vakt så stor opstandelse, at selv nyhedsgiganten CNN har taget sagen op.

I centrum står den 17-årige svømmer Breckynn Willis, som 6. september svømmede sig til fire sejre ved stævnet. Da hun steg op af bassinet efter den fjerde sejr, blev hun diskvalificeret, fordi en dommer mente, at hun var uanstændigt påklædt.

Hendes badedragt afslørede for meget af hendes balder, lød forklaringen. Dommeren stod fast, selv om den ulykkelige pige protesterede og understregede, at badedragten var en konkurrencedragt udleveret til hende af hendes skole.

Reglen, der forbyder ’uanstændig påklædning’, er indført af den amerikanske landsforening af highschool-sammenslutninger og har til formål at imødegå en stigende tendens blandt unge svømmere til fuldt bevidst at blotte balderne ved at forme en g-streng med deres badedragt og badebukser, skriver CNN.

Pigens mor mente imidlertid, at hendes datter var blevet udsat for sexchikane fra dommerens side, og hun fik en protestbølge til at rulle.

Få dage senere blev dommen omstødt af højere myndighed, nemlig ’Alaska School Activities Association’, med den begrundelse, at pigens træner skulle have været varslet om hendes kritisable påklædning, før hun blev diskvalificeret.

Selv om pigen således kun i kraft af en teknikalitet opnåede retfærdighed, blev afgørelsen mødt med tilfredshed i det skoledistrikt, hvor Breckynn Willis hører hjemme.

- Vores svømmer blev udvalgt alene på baggrund af, hvordan en standard-dragt udleveret af skolen tilfældigvis passede til hendes kropsform, løb det fra Anchorage School District i en erklæring ifølge CNN.

’Alaska School Activities Association’ har nu understreget over for alle dommere, at de fremover bør lade tvivlen komme anklagede til gode.

