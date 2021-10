Svarer på kritik: - Jeg har været ærlig

Jeanette Ottesen svarer på Instagram på den kritik, der er kommet efter uddrag af hendes bog blev bragt i medierne. Ottesens manager fortæller, at de er chokerede over de grimme kommentarer

Søndag bragte TV 2 Sport et uddrag af Jeanette Ottesens selvbiografi 'Fri', der udkommer torsdag.

I selvbiografien undskylder Ottesen for at have været med til at mobbe svømmekollegaen Lotte Friis i løbet af deres aktive karrierer.

Det fik flere brugere på sociale medier til at kritisere den tidligere svømmer.

I et opslag på Instagram svarer Ottesen på kritikken, hvor hun fortæller, at hun har modtaget ekstreme kommentarer.

'Ja, jeg har været ærlig og har valgt også at fortælle bagsiden af medaljen. Bl.a. beskrevet meget åbent og detaljeret omkring en kedelig episode omkring mobning af min svømmekollega, set/hørt/oplevet med mine egne øjne, som skete tilbage da vi var unge, noget jeg ikke er stolt over at have været tilskuer til uden at gribe ind, men bare være medløber,' skriver Ottesen blandt i opslaget.

I uddraget skrev svømmeren om kollegaen Lotte Friis, at hun var en klassisk mobbeoffer. Ottesen beskrev blandt andet, hvordan flere af de andre svømmere gjorde nar af Lotte Friis.

'Det er især fyrene, der er slemme, og de gør grin med Lotte både foran hende og bag ryggen på hende. Det kan være noget med, at hun har en stor numse, at hun ikke vejer det, hun skal, at hun er tyk, måden, hun svømmer på, tøjet, hun går i, eller svømmebrillerne, hun svømmer med,' skriver Ottesen i bogen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jeanette Ottesens manager, Helle Lindvig Fogt, der fortæller, Jeanette Ottesen gerne vil vente med at udtale sig, men at det gør ondt på den tidligere svømmer at modtage de grimme kommentarer.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er lidt chokerede over, at folk angriber hende. Hun har fået mange grimme kommentar. Så man er lidt overrasket, også fordi der ikke er noget ondt mellem hende og Lotte, siger manageren til Ekstra Bladet.

