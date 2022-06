Svensk svømmeikon snupper VM-guld for anden dag i træk

Den svenske svømmestjerne Sarah Sjöström understregede lørdag sin suverænitet på kvindernes korte distancer.

Ved VM i Budapest svømmede hun sig til guld på 50 meter fri. Fredag sejrede hun i 50 meter butterfly for fjerde VM i træk.

Derimod var hun ikke forsvarende verdensmester på 50 meter fri, efter at hun ved VM i 2019 måtte nøjes med sølv.

Lørdag sejrede hun i supertiden 23,98 sekunder, hvilket var 0,2 sekunder hurtigere end polske Katarzyna Wasick. Australieren Meg Harris og Erika Brown fra USA delte bronzen.

- Det er dejligt, jeg er superglad. Det er fedt at være under 24 sekunder igen og sjovt at vinde her, siger Sjöström til SVT ifølge nyhedsbureauet TT.

Det var karrierens 20. VM-medalje for 28-årige Sarah Sjöström, der vandt sin første VM-medalje i 2009, da hun vandt guld i 100 meter butterfly i Rom.

Ti VM-guld er det blevet til, og derudover har hun vundet sølv syv gange og bronze tre gange.