Svømme-balladen mod nye højder

De danske elitesvømmere har mistet tilliden til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

Det skriver de i en fælles udtalelse afsendt af svømmeren Daniel Skaaning til flere medier, herunder BT og TV2 Sport.

Beskeden fra svømmerne kommer, efter at svømmetrænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen tidligere på måneden opsagde deres stillinger på grund af uenigheder med forbundet.

- Svømmerne på NTC (Team Danmarks Nationale Træningscenter, red.) har mistet tilliden til, at den nuværende ledelse i Dansk Svømmeunion, med Pia Holmen i spidsen, kan få dansk svømning på rette kurs, står der blandt andet i udtalelsen fra svømmerne.

Svømmerne er kede af, at situationen har udviklet sig på sådan en måde, at de to trænere har været nødsaget til at fratræde deres job, lyder det.

- De uenigheder, der har været mellem ledelsen i Dansk Svømmeunionen og trænerteamet om, hvordan eliteidræt skal forvaltes, burde være håndteret i stedet for eskaleret.

- Svømmerne på NTC er meget forbavsede over den situation, som ledelsen har sat os i. De river fundamentet og stabiliteten, kort inden VM, væk under os og har ikke været i stand til at løse de problemstillinger, som har været presserende. Ikke nu - og ikke i tiden helt tilbage til 2004 og frem til i dag.

- Vi vil rigtig gerne spørge ledelsen, om de mener, at de sender et 100 procent forberedt og motiveret hold til VM i Sydkorea?, står der i udtalelsen.

Onsdag kom det frem i en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion, at trænerne, der tiltrådte i begyndelse af 2017, og unionen 'ikke har det samme syn på rammerne for eliteidræt i Danmark'.

I april afslørede en DR-dokumentar store problemer i svømmesporten, hvor flere landsholdssvømmere blev ramt af spiseforstyrrelser og psykiske problemer på grund af blandt andet offentlige vejninger frem til 2013.

Selv om flere svømmere detaljeret berettede om vejningerne, som Dansk Svømmeunion forbød i 2005, så hævdede sportschef Lars Green Bach efterfølgende, at unionens retningslinjer var blevet fulgt.

