Svømme-formand tilbyder at gå

Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion har forgæves forsøgt at få 26 klubber bag et mistillidsvotum til at trække det tilbage

De mange sager om balladen i dansk svømning, der senest er blevet nøje beskrevet i Ekstra Bladet, får nu unionens formand, Lars Jørgensen, til at tilbyde at gå, før han ordinært er på valg i 2022.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion, hvor bestyrelsen har haft en række drøftelser med repræsentanter for de 26 klubber, der har stillet et mistillidsvotum mod den.

’Parterne har haft en god og åben dialog, og begge sider har rakt hånden frem for at finde løsninger. Det er dog ikke lykkedes at indgå en aftale, der har kunnet tilfredsstille begge parter’, hedder det.

Det fremgår, at der ved forhandlingerne desuden deltog en repræsentant for Danmarks Idrætsforbund, Poul Broberg.

Repræsentanterne for de 26 klubber har foreslået en løsning, hvor alle poster til bestyrelsen sættes på valg på en gang, og hvor der også kunne vælges en ny formand blandt de nye medlemmer.

’Bestyrelsen for Dansk Svømmeunion har tilbudt, at formand Lars Jørgensen aftræder ude af tur ved den kommende generalforsamling’, hedder det i meddelelsen.

Lars Jørgensen var ikke på valg ved den kommende generalforsamling. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra ham.

Der har været masser af ballade ved basinkanten de senere år. Nu har formanden tilbudt at gå. Foto: Jan Sommer

Udover hans og et økonomiansvarligt medlems post ville der på den måde være fire menige bestyrelsesposter på valg, men den model har klubberne bag det fremsendte mistillidsvotum ikke ønsket at acceptere.

’Bestyrelsen har opfordret til, at mistillidsvotummet frafaldes for at sikre udvikling af Dansk Svømmeunions aktiviteter. Parterne er enige om, at der nu skal være god plads, internt, til en debat frem mod generalforsamlingen, der forventeligt kan afholdes i april’, hedder det.

Mistillidsvotummet skulle have været behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, som imidlertid blev udskudt på grund af corona-situationen.

Det består altså frem mod en ordinær generalforsamling.

’På trods af det ikke umiddelbart lykkedes at finde en enighed, har forhandlerne lovet hinanden at arbejde ihærdigt videre på løsninger, der kan genskabe enigheden og tilliden i Dansk Svømmeunion og bringe dansk svømning styrket videre. Forhandlerne har derfor ikke umiddelbart yderligere kommentarer’.

En rapport fra Kammeradvokaten afslørede sidste år en række misforhold og ledelsessvigt i dansk elitesvømning.

Direktør Pia Holmen blev fyret men samtidig af bestyrelsen belønnet med en flot fratrædelsespakke, hjælp til videreuddannelse, støtte til en international toppost og en afskedsreception til 100.000 kroner.

Det har en lang række aktører i dansk svømning kritiseret på det kraftigste.

