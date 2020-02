Svømmedronning taler ud: - Kostede mig VM

Som bare 15-årig deltog hun i sit første OL. Og med i alt 36 medaljer på svømme-CV'et er Mette Jacobsen et af kongerigets største svømmenavne gennem tiderne.

Da hun indstillede karrieren i 2006, var det til stor overraskelse for mange. Efterfølgende kom det dog frem, at årsagen til hendes sortie ved det Nationale Træningscenter alene var på grund af den kontroversielle landsholdstræner Mark Regan.

Derfor er Mette Jacobsen utrolig glad for Kammeradvokatens rapport, der fredag cementerede, hvor meget det har sejlet i miljøet omkring dansk elitesvømning fra 2001 og frem, og hvor Mark Regans kontroversielle og grænseoverskridende træningsmetoder blev omtalt som 'urovækkende'.

- Jeg kan sige, at jeg er meget glad for opbakningen i rapporten, og at det er særdeles hård læsning.

- Det ribber op i en meget svær tid for mig og mit farvel til svømningen, som lige præcis skyldtes alt dette. Den mur af modstand fra alle instanser, jeg mødte ved at påpege de kritisable forhold, er nu endelig belyst med klare konklusioner, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Konflikten med mig og unionen har jo handlet om Marks regime; at jeg efter et år med ham på centret sagde fra og ikke ville være med i det mere. Jeg forsøgte at advare alverdens steder - særligt at Kathrine Jørgensen (tidligere elitesvømmer red.) blev ringe behandlet.

Mette Jacobsen var med i Team Danmarks bestyrelse i perioden 2004-2008 og sad netop til bords med den nu afskediget direktør fra Dansk Svømmeunion, Pia Holmen og den daværende formand, Kaj Aagaard. Her gjorde hun opmærksom på problemerne med træneren, men det fik trods alt ikke de ansvarlige til at spidse ører.

- Det er grotesk, at jeg virkelig forsøgte, men de gjorde mig til problembarn og til en, der bare ville have sin vilje, istedet for at lytte eller kigge på sagerne. Men det var jo dem, der havde ansat Mark, så det ville være et nederlag for dem. Derfor var det jo nemmere at få mig ud af systemet.

- Det kostede mig VM og beskyldninger om at være løgner og misbruge Kathrine samt et alt for tidligt karrierestop, siger 46-årige Mette Jacobsen.

'Mark fik flip'

Kammeradvokaten har i deres uvildige undersøgelse interviewet 44 svømmere, hvoraf 16 af dem stadig er aktive, om deres oplevelser med den tidligere australske træner Mark Regan. Besvarelserne tegner et dystert billede af en mand, der ikke var bleg for at kaste med ting efter svømmerne.

Team Danmark og Dansk Idrætsforbund beklagede overfor nuværende og tidligere svømmere under fredagens pressemøde. Foto: Niels Christian Vilman/ Ritzau Scanpix.

- Man så bensparksplader og ting og sager flyve igennem luften, fordi Mark han havde fået et flip på en eller anden. Så kastede han svømmeplader igennem svømmehallen, står der blandt i rapporten.

De kritisable forhold, der har gjort sig gældende for en række svømmere, var nok aldrig kommet frem for offentligheden, hvis det ikke var for DR's afdækkende dokumentar 'Svømmestjerner - under overfladen'.

Her blev det afsløret, at offentlige vejninger var en metode til at følge svømmernes vægt. Presset ved at blive internt bedømt gjorde, at flere af elitesvømmerne udviklede spiseforstyrrelser og generel psykisk ubehag under deres tid på landsholdet.

Det var netop disse vejninger, der blev praktiseret af Mark Regan og senere videreført af den nu afdøde træner, hollænderen Paulus Wildeboer.

Mads Øland, direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), undersøger lige nu mulighederne for en godtgørelsessag, og ifølge DR overvejer de tidligere svømmere Trine Gudnitz og Kathrine Jørgensen netop det forslag.

Hvorvidt Mette Jacobsen vil gå efter godtgørelse, har hun endnu ikke besluttet sig for, men bekræfter over for Ekstra Bladet, at hun i skrivende stund tænker over det.

Skandalerne i dansk svømning 2002: Dansk Svømmeunion indleder et samarbejde med Team Danmark, der til gengæld for økonomisk støtte kræver internationale topresultater. 2003: Australieren Mark Regan begynder 1. marts som landstræner på Det Nationale Træningscenter (NTC) i Farum. Han ændrer træningskulturen og flere kilder siger til DR, at han blandt andet taler nedværdigende til svømmerne og indfører offentlige vejninger. 2004: Jens Frederiksen, der var træner for Farums elitesvømmere, gør i en e-mail 2. december til Kaj Aagaard, der dengang var formand for Dansk Svømmeunion, opmærksom på Regans hårde træningsmetoder, men han får ikke svar fra formanden. Den femdobbelte OL-finalist Mette Jacobsen stopper på NTC på grund af Mark Regan. 2005: Team Danmark vedtager nye retningslinjer, hvor det bliver beskrevet, at vejninger skal foregå frivilligt og i et aflukket lokale. 23 svømmere fortæller dog til DR, at de offentlige vejninger fortsætter efter 2005 og frem til 2013. 2006: Svømmeren Jeanette Ottesen stopper som 17-årig på NTC, fordi hun har udviklet en depression og en spiseforstyrrelse. To år senere vender hun tilbage og bliver Danmarks mest vindende svømmer gennem tiderne 2008: EM-finalisten Kathrine Jørgensen bliver efter et ophold på NTC med gentagne offentlige vejninger ramt af angst, depression og bulimi. 3. januar tager hun en overdosis smertestillende medicin og bliver indlagt på psykiatrisk afdeling. Mark Regan stopper som landstræner. Han siger til DR, at han aldrig har gjort noget forkert. Hollandske Paulus Wildeboer bliver ny landstræner, og han fortsætter ifølge DR's kilder de offentlige vejninger og mobber svømmerne med deres vægt. 2011: Ifølge DR's kilder indfører juniorlandstræner Michael Hinge offentlige vejninger blandt de unge svømmere. Sidse Kehlet er en af dem, og hun udvikler bulimi, depression og pillemisbrug og stopper i 2014 karrieren som 18-årig. Hinge afviser anklagerne. 2013: Paulus Wildeboer stopper som landstræner. Han døde i 2014. 2014: Michael Hinge stopper som juniorlandstræner. 2019: 22. april sender DR dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen", der afslører træningsmetoderne på NTC fra 2003 til 2013. Her fortæller flere danske svømmeprofiler om kritisable forhold med offentlige vejninger og nedladende bemærkninger. 6. maj meddeler Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, at de igangsætter en uvildig undersøgelse, efter at flere elitesvømmerne har kritiseret metoderne. Svømmetrænerne på NTC Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen opsiger 12. juni deres stillinger på grund af uenigheder med forbundet. Det får elitesvømmerne til i en fælles besked at erklære deres mistillid til ledelsen i Dansk Svømmeunion. 19. juni meddeler Team Danmark i en pressemeddelelse, at Pia Holmen, direktør i Dansk Svømmeunion, tager orlov fra sin bestyrelsespost som næstformand i Team Danmark, mens den uvildige undersøgelse foregår. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Se også: Ottesen: - Det er en lettelse

Se også: - Den største skandale i Danmark

Se også: Undskylder svigt: - Prisen var alt for høj