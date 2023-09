Svømmeforbund åbner igen døren for russere og hviderussere

Atleter fra Rusland og Hviderusland får igen lov at deltage i internationale konkurrencer under Det Internationale Svømmeforbund, World Aquatics.

Forbundet skriver på sin hjemmeside, at sportsfolk fra de to lande kan konkurrere som 'individuelle, neutrale atleter', hvis de opfylder bestemte kriterier.

Ligesom en lang række andre internationale idrætsforbund har World Aquatics bandlyst russere og hviderussere siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

Nu bliver døren altså genåbnet på ny. I første omgang dog kun på klem, for adgangen for russere og hviderussere er stadig begrænset.

Må stadig ikke høre nationalmelodier

Maksimalt én udøver fra hvert af de to lande får lov at deltage i hvert stævne. Deltagerne forpligter sig til ikke at udtrykke støtte til krigen i Ukraine, hverken verbalt eller med symboler.

De kommer heller ikke til at optræde under deres lands flag eller høre dets nationalhymne.

- På trods af udfordringerne, vi står overfor på den internationale scene, vedkender vi os vores ansvar for at skabe et konkurrencepræget, fair og inkluderende miljø for alle udøvere, siger World Aquatics' præsident, Husain Al Musallam i en erklæring.

World Aquatics er verdensforbundet for blandt andet svømning, synkronsvømning, udspring og vandpolo.