Svømmekvinder bliver sekser og otter i finaler ved kortbane-EM

Svømmeren Julie Kepp Jensen blev nummer seks i finalen på 50 meter rygsvømning ved kortbane-EM i russiske Kazan fredag aften.

Hun svømmede i tiden 26,38 sekunder, hvilket var hurtigere end hendes tid i semifinalen, der lød på 26,49 sekunder.

Guldet gik til hollandske Kira Toussaint.

Kort forinden i 200 meter brystsvømning svømmede Clara Rybak-Andersen sig til en ottendeplads i finalen.

I sin semifinale torsdag satte hun personlige rekord med tiden 2 minutter og 21,99 sekunder. Hun var mere end et sekund langsommere i finalen, men selv den personlige rekord havde ikke været nok til at rykke længere op på resultatlisten i finalen.

Rusland tog både guld og sølv på distancen ved Evgeniia Chikunova og Maria Temnikova.

Tidligere fredag var Mikkel Gadgaard i bassinet i semifinalen på 200 meter fri. Her satte han personlig rekord med tiden 1 minut og 44,25 sekunder.

Det rakte dog lige nøjagtig ikke til en finaleplads. Mikkel Gadgaard blev i stedet nummer ni.

Helena Rosendahl Bach, der torsdag vandt sølv i 200 meter butterfly, kunne fredag ikke kvalificere sig til finalen på den halve distance. Hun må tage til takke med en 13.-plads, men satte dog også personlig rekord.

- Det kan jeg ikke klage over, men der er nok ingen tvivl om, at mit bedste løb i butterflydisciplinen er den dobbelte distance. Jeg har dog godt af at arbejde med min sprint, for det bidrager positivt til min 200 meter butterfly, siger Helena Rosendahl Bach til Dansk Svømmeunion.

Det var anden gang ved kortbane-EM, at 21-årige Julie Kepp Jensen svømmede finale. Onsdag blev hun femmer i 50 meter fri.