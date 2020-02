Svømmer får otte års karantæne for smadret dopingprøve

Svømmestjernen Sun Yang kan se frem til en lang periode uden for sporten.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har fredag idømt den 28-årige kineser otte års karantæne for at nægte at aflevere dopingprøver.

Det skriver CAS i en pressemeddelelse.

Yang siger ifølge nyhedsbureauet AFP til det kinesiske nyhedsbureau Xinhua, at han vil appellere dommen.

- Det er uretfærdigt. Jeg står fast på min uskyld. Jeg vil helt sikkert appellere for at lade flere folk kende sandheden, siger han.

Den tredobbelte OL-guldvinder fik i september sidste år besøg af dopingkontrollanter i sit hjem og afgav en blodprøve.

Men da kontrollanterne ville forlade huset, opstod der uenighed, og en af Yangs bodyguards smadrede glasset med dopingprøven med en hammer.

Det skulle angiveligt være sket efter ordre fra Sun Yangs mor.

Selv om den slags naturligvis er forbudt og svarer til at nægte at afgive en dopingprøve, blev Sun Yang efterfølgende frikendt af Den Internationale Svømmeunion (Fina).

Unionen slog fast, at dopingkontrollanterne ikke havde identificeret sig tilstrækkeligt og havde fulgt en forkert procedure under testen.

Afgørelsen vakte undren i Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der sendte sagen videre til CAS med krav om en karantænestraf på mellem to og otte år.

I november sidste år var Yang hovedperson i den første offentlige CAS-høring i 20 år.

Det var Sun Yang selv, der havde bedt om den offentlige høring i et forsøg på at rense sit navn, efter at sagen mod ham var blevet lækket til medierne.

CAS har kun én gang tidligere åbnet dørene for offentligheden.

Sun Yang har vundet tre OL-guldmedaljer og er folkehelt i Kina. Til gengæld er han stærkt upopulær i dele af det internationale svømmemiljø og blandt konkurrenterne.

Han afsonede tre måneders karantæne for en dopingovertrædelse i 2014, og australieren Mack Horton kaldte ved OL i Rio de Janeiro Sun Yang for 'en svindler'.

Forholdet til rivalerne er ikke blevet bedre siden, snarere tværtimod. Ved VM i Sydkorea i sommer nægtede både Horton og briten Duncan Scott at dele podium med ham ved medaljeceremonierne efter 200 meter og 400 meter fri.