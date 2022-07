Svømmestjerne: Jeg blev bedøvet

Den canadiske svømmer Mary-Sophie Harvey har på Instagram beskrevet en yderst kedelig oplevelse ved VM i Budapest.

OL-svømmeren skriver, at hun på den sidste aften var ude og fejre sin VM-bronzemedalje, men derefter havde et sort hul på fire til seks timer, hun intet kan huske fra.

22-årige Mary-Sophie Harvey mener, at hun er blevet udsat for drugging, hvor nogen har puttet bedøvende stoffer i hendes drink.

Hun vågnede forvirret med den canadiske holdlæge og teammanager ved sin side og fik konstateret et beskadiget ribben og en mindre hjernerystelse.

Hun har taget billeder af blå mærker på benene, som hun opdagede efter hjemrejsen og har lagt op på Instagram sammen med sin historie.

Mary-Sophie Harvey har tøvet med at dele sin historie med offentligheden.

- Jeg har i et stykke tid debatteret, om jeg skulle skrive noget om det eller lade være.

- Men jeg har altid været ærlig over for jer alle, og disse situationer sker desværre for ofte til, at jeg kan være tavs, skriver hun på Instagram.

Læger og psykologer på hospitalet har oplyst, at den slags hændelser ikke er usædvanlige, forklarer Mary-Sophie Harvey.

- De fortalte mig, at det her sker oftere, end vi tror. Og at jeg var heldig med at slippe med et trykket ribben og en hjernerystelse.

- Det hjalp mig med at kurere noget af den frygt, som jeg havde, men ikke det hele.

- Jeg bliver skræmt, når jeg tænker på alt det ukendte fra den aften. Og jeg er på en måde stadig skamfuld omkring, hvad der skete. Det tror jeg, at jeg altid vil være, skriver Mary-Sophie Harvey.

Det canadiske svømmeforbund oplyser, at man fortsat er i gang med at undersøge sagen.

Ved VM i Ungarn vandt Mary-Sophie Harvey 22. juni bronze som en del af Canadas holdkap i 4 x 200 meter fri.

