Teenage-sensation smadrer verdensrekord

Den bare 17-årige rumæner David Popovici ligner en svømmer, som resten af verdenseliten skal slå i jagten på de mest ædle mesterskabsmedaljer i de næste mange år.

Teenagefænomenet satte lørdag aften endnu en fed streg under sit enorme talent, da han svømmede sig til EM-guld i 100 meter fri i Rom.

Vindertiden 46,86 sekunder er samtidig en klar forbedring af verdensrekorden. De seneste 13 år har den tilhørt brasilianeren Cesar Cielo, der ved VM i 2009 brugte 46,91 sekunder på at crawle distancen.

I fredagens semifinale svømmede Popovici som den blot fjerde mand i historien distancen på under 47 sekunder, og han regnede ikke med, at han dagen efter ville være historiens hurtigste.

- Jeg vidste, at jeg skulle være ekstremt tålmodig i forhold til en dag at kunne slå verdensrekorden. Men nu er det fedt at kunne sige, at jeg er den hurtigste nogensinde, siger Popovici.

Han er ikke bange for, at den tidlige karrieresucces bringer selvtilfredshed og reducerer lysten til at arbejde hårdt hver dag.

- Når man samtidig kan have det sjovt, er det en utrolig tilfredsstillelse. Alt i sport er sjovt. Også når man bliver ekstremt træt og har lyst til at kaste op, siger rumæneren.

Tidligere i år blev han verdensmester på både 100 og 200 meter fri.

Verdensrekordholderens fysik har vakt opsigt, idet han er tyndere og lidt mindre muskuløs end andre svømmere på samme distance.

Det tager hans træner, Adrian Radulescu, dog med ophøjet ro, om end der venter fysiske udfordringer i den nærmeste fremtid.

- David har en helt særlig sans for bevægelse i vandet. Det handler ikke om, hvor meget kraft du kan generere, men hvordan du kan omsætte kraften til fart. Han er meget tynd, men han har kræfter nok til at svømme meget hurtigt.

- Han bliver 18 år i september, og han vil nok stadig vokse sig til en lidt større mand. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer omkring, hvordan man finder den rigtige balance mellem styrke og effektivitet, siger svømmetræneren.

Teenageren har allerede fået kælenavnet 'The Magician' (magikeren, red.). Det refererer både til, at han som lille var tiltrukket af korttrick og andre tryllekunstner, men også til den imponerende fart han er i stand til at opnå i et svømmebassin.

