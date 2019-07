Teenager smadrer 'ulovlig' verdensrekord

Med præcis et år til OL i Tokyo ser svømmesporten ud til at have fået sig et nyt supernavn.

Den blot 19-årige ungarer Kristóf Milák har ved VM i Sydkorea smadret Michael Phelps' 10 år gamle verdensrekord i 200 meter butterfly.

Teenageren svømmede i tiden 1.50.73 og kappede dermed 78/100 af et sekund af Phelps' rekord sat 21. juli 2009.

Dengang blev rekorden endda sat med de såkaldte plastikdragter, der siden blev forbudt.

- Lige så frustreret jeg er over at miste rekorden, lige så glad er jeg over at se, hvordan han gjorde det, siger Phelps til New York Times.

- Den drengs sidste 100 meter var utrolige. Han sammensatte en stærk 200 meter butterfly fra start til slut.

- Hatten af for ham, lyder rosen fra Phelps, der stoppede efter OL 2016 og i dag er 34 år.

BEDSTE TIDER NOGENSINDE 200 METER BUTTERFLY

1.50.73 - Kristóf Milák (2019)

1:51.51 – Michael Phelps (2009)

1:52.03 – Michael Phelps (2008)

1:52.09 – Michael Phelps (2007)

1:52.20 – Michael Phelps (2008)

Fotos: EVGENIA NOVOZHENINA/Ed Jones/Ritzau Scanpix

Fotos: EVGENIA NOVOZHENINA/Ed Jones/Ritzau Scanpix

Milak var kun nummer to efter 100 meter med 0,33 sekunder op til Chad le Clos, men så slog han til, og ved 150 meter var han et halvt sekund under verdensrekorden og øgede frem mod mål, hvor han vandt med mere end tre sekunder ned til japanske Daiya Seto, der tog sølv og Le Clos på bronzen.

Den unge ungarer taler ikke selv engelsk, men gennem en tolk fik han fremstammet nogle sætninger.

- Jeg forventede ikke at slå rekorden, men jeg var klar til det. Nu bliver det meget sværere at sætte personlig rekord.

- Da jeg først begyndte med min delfinspark, så begyndte jeg kun at fokusere på mig selv. Jeg tænkte ikke på noget som helt andet. Kun min rytme, som jeg har øvet til træning, siger Milák.

Kristóf Milák er trods alt ikke et helt ubeskrevet blad. Han vandt EM-guld på 200 meter butterfly-distancen sidste sommer, hvor han også vandt tre gange guld og en enkelt sølvmedalje ved ungdoms-OL, ligesom han er indehaver af ungdomsverdensrekorden.

Ikke siden 2016 har en svømmer været inden for blot halvandet sekund af verdensrekorden, og nu slog ungareren den altså med 78/100 af et sekund - og i en anden dragt, end den Phelps brugte, der sidenhen blev ulovlig på grund af hurtigheden. Spørgsmålet er nu, om han skal kæmpe mod en hvidhaj, som Phelps har gjort det.

