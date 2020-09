Jeanette Ottesen vejede 104 kg under graviditeten med datteren Billie-Mai

Som 29-årig blev Jeanette Ottesen gravid.

Den danske stjernesvømmer tog 30 kg på og vejede 104 kg, fortæller hun til ALT for damerne.

Graviditeten kom før planlagt, da hun havde overtrænet i mange år og derfor ikke regnede med at blive hurtigt gravid. Det fik hende til at gå lettere i panik, da hun så de to streger.

- Fuck. Fuck. Fuck. Jeg var alene hjemme. Og jeg var bare sådan, nej, nej, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt, da de to streger viste sig på begge testpinde i pakken. Vi var helt i chok. Grinede og græd sammen hele den aften, siger hun om hende og manden Marco.

Marco Loughran og Jeanette Ottesen ventede barn hurtigere end forventet. Foto: Henning Hjorth

Da den danske svømmer blev gravid, skrev hun samtidig en mail til Dansk Svømmeunion, hvor hun var ansat, om den lykkelige nyhed.

Hun blev svaret pænt tilbage, men fik efterfølgende ikke løn fra forbundet, mens sponsorerne også droppede hende.

Det fortæller Jeanette Ottesen i en dokumentar på TV 2.

- Det var sgu lige før, vi skulle bo på gaden. Sådan føltes det i et kort øjeblik. Shit, jeg har ikke nogen indkomst. Det var en syret situation at stå i lige pludselig. I rigtig mange måneder gik jeg og var ked af det.

Svømmeunionen fortalte til TV 2, at de ikke havde fået en ny ansøgning om økonomisk støtte fra svømmerens side og derfor betragtede det som et karrierestop. Læs mere om det her.

32-årige Ottesen har dog ikke indstillet karrieren. Hun arbejder nu mod målet: OL 2021 i Tokyo.

Den danske svømmer var motivet, da Årets Sportsbillede blev kåret - med en lidt lummer begrundelse. Læs mere her.

