Trækker sig: Færdig med perverse kvindehadere

I Rio i 2016 blev de til to sølvmedaljer til den australske svømmer Maddie Groves, men når legene til sommer gentager sig i Tokyo, bliver det uden butterfly-talentet.

På sin Instagram har hun annonceret, at hun ikke kommer til at deltage i den olympiske kvalifikation.

Ikke længe efter udmeldingen kom svømmeren med en chokerende uddybelse af sagen.

- Lad det her være en lektie til alle de perverse kvindehadere og deres støtter i sporten. I kan ikke længere udnytte unge kvinder og piger, body-shame eller gaslighte (manipulere en anden psykologisk til at tvivle på deres egen forstand, red.) dem medicinsk, og så forvente, at de repræsenterer jer, så I kan tjene jeres årlige bonus, skrev hun på sin Twitter-profil.

Den opsigtsvækkende udmelding har fået formanden for det australske svømme-forbund til at kommentere sagen. Det skriver The Guardian.

- Det her er meget bekymrende for os. Den her type af problemer er øverst på min liste over ting, som vi er nødt til at være klar over og håndtere. Vi bliver nødt til at håndtere vores atleters sikkerhed. Det er altafgørende for os, udtaler formanden for det australske svømme-forbund, Kieren Perkins.

Han siger også, at han håber, Maddie Groves vil kontakte ham og fortælle, hvem det er, hendes opslag drejer sig om.

OL-svømmeren har siden annonceringen, og alle reaktionerne herpå, takket for den støtte, hun har modtaget.

- Hvis det, at jeg starter den her samtale, betyder, at det redder bare en pige fra at blive fortalt, hun skal tabe sig eller gå på kur, så vil det være det værd ikke at komme til OL, skriver Maddie Groves på sin instagram.