Træner beskyldes for mobning af topsvømmere

Den tidligere amerikanske landstræner Teri McKeever bliver beskyldt for at mobbe flere af sine svømmere.

Det beretter avisen The Orange County Register.

En af svømmerne, Danielle Carter, blev kørt så langt ud, at hun for snart tre år siden var tæt på at tage sit eget liv, fortæller hun.

Carter er dog langt fra den eneste, der står frem. I alt 19 af McKeevers tidligere og nuværende svømmere på University of California samt seks forældre kommer med anklager mod den 60-årige svømmetræner.

Deres forklaringer er blevet indsamlet af The United States Center for Safesport, der blev etableret i 2017 for at beskytte unge atleter mod misbrug.

Da Teri McKeever blev gjort bekendt med, at hun havde drevet Danielle Carter tæt på selvmord, og at selvmordsforsøget var blevet hindret af de andre svømmere, følte Carter sig latterliggjort af træneren.

- Teri grinte mig lige op i ansigtet og sagde til mig, om jeg vidste, hvor patetisk det var. Hvor dumt og egoistisk det var, siger Danielle Carter til The Orange County Register.

Teri McKeever beskyldes for at tale grimt til svømmerne og for at presse dem til at konkurrere eller træne, selv om de havde det skidt.

McKeever blev i 2012 den første kvindelige svømmetræner for USA i olympisk sammenhæng, da hun fik ansvaret for det amerikanske svømmelandshold ved OL i London for ti år siden.

Træneren er i øjeblikket på betalt orlov fra University of California.

