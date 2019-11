Turbulent år for Blume: Det var virkelig svært

Den danske svømmedarling Pernille Blume har haft et turbulent år.

En blodprop i hjernen og et hul i hjertet fik hende til at frygte for sin død i starten af året, og da den første forskrækkelse havde lagt sig kunne hun konstatere, at forholdene for de bedste danske svømmere ikke var på det niveau, som en verdensklassesvømmer har brug for.

Hun blev meget ked, sur og frustreret, da træner Martin Truijns blev fritistillet, og det gav ikke ligefrem de bedste omstændigheder for den dygtige svømmer.

Alt i alt har det været et hektisk år, hvor der har været vanskelige perioder.

- Jeg blev opereret i januar, og det var virkelig svært op til verdensmesterskaberne. Mine trænere kvittede deres jobs, så jeg måtte flytte. Så der har været meget tilvænning, men jeg er glad for at være, hvor jeg er nu, så jeg glæder mig bare til sæsonen, siger hun til International Swimming Leagues Youtube-kanal.

Ved VM blev hun nummer fire.

Foto: Claus Bonnerup

Nu har hun OL i Tokyo i sigte, og der er ingen tvivl om, at hun gerne vil øverst på skamlen igen ligesom sidste OL. Guldmedaljen i Rio ser hun som sit mest stolte øjeblik.

- Der var så overvældende, at jeg nærmest ikke kan huske det, for det var så stort. jeg var så taknemmelig for alt. Mit liv, min familie og at jeg fik lov at jagte drømmen og rent faktisk klare den.

Foto: Gregers Tycho

Bag om Blume: Svømmedarlingen gør alt på sin egen måde

I første omgang kan hun dog se frem til et andet stort mesterskab, nemlig EM på kortbane i Skotland, som afvikles fra 4. til 8. december.

Her er hun forhåndsudtaget på grund af sine resultater ved VM i Sydkorea. Det samme er Jeanette Ottesen og Alexander Aslak Nørgaard.

Det betyder også, at de hun ikke er i aktion ved DM på kortbane, som bliver afholdt i disse dage.

- Pernille Blume, Jeanette Ottesen og Anton Ørskov Ipsen stiller ikke til start ved dette års DM på kortbane. Vi har sammen truffet gode sportslige beslutninger, som understøtter hver enkelt på vejen frem mod sæsonens mål, fortæller landstræner Stefan Hansen.

