Udskældte Blume: Jeg er rigtig ked af det

Hun har fået skældt huden fuld siden sin besynderlige disposition i semifinalen i 100 meter fri tirsdag aften, hvor hun tog en mildt sagt overraskende beslutning om at give fuld gas de første 50 meter og ikke vende naturligt under vandet ved bassinkanten halvvejs. Derefter gik hun kold og missede både finale og en meget sandsynlig medalje.

Siden har Pernille Blume været tavs. Men sent onsdag aften forklarer hun sig på engelsk via et længere opslag på sin såkaldte Instagram-story.

'Alle spørger mig, hvad der skete og jeg vil gøre mit bedste for at forklare det så ærligt som muligt. Først og fremmest og det mest vigtige. Jeg er rigtig ked af det, hvis jeg har såret, stødt eller vist mangel på respekt overfor nogen. Det var aldrig min mening,' skriver Pernille Blume.

Den danske svømmedarling fik mildt sagt øjenbrynene til at hæve sig hos både trænere og eksperter, som blandt andet kalder hende ’egoistisk’ i sin handlemåde.

'Når jeg er i vandet, svømmer jeg efter bedste evne på den måde, der giver mest mening for mig. I går tog jeg en særlig beslutning omkring, hvordan jeg ville svømme. Det handlede ikke om at ramme en bestemt tid eller om ikke at komme i finalen', fortsætter hun.

'Det jeg gjorde, var for mig selv og for at se, hvor meget jeg var villig til at risikere med risiko for at ligne et fjols. Jeg er villig til at risikere meget, og jeg har aldrig følt mig mere fri til at gøre det. Jeg kan ikke sige, det var en god beslutning. Det var det ikke, når man kigger på resultatet,' erkender Pernille Blume.

Semifinalen endte i en ordentlig maveplasker for Pernille Blume. Foto: Ritzau Scanpix

'Men i det øjeblik var det den bedste beslutning. Jeg følte, jeg var tro mod mig selv og dedikeret på alle måder. Jeg kendte godt til konsekvenserne i forhold til min beslutning, og jeg vidste, jeg kunne ende med at misse finalen. Det var jeg afklaret med.

Jeg beder ikke om, at alle forstår. Nogle gange skal du gøre noget for dig selv, for at det føles rigtigt i hjertet. Jeg er et menneske. Jeg er mig med alle fejl, alle skøre ideer, og jeg kan lide at være mig. Jeg vil altid være tro mod mig selv. Hvis jeg ikke er det, vil jeg aldrig forstå mig selv og alt det, denne her sport giver mig,' skriver Pernille Blume.

Torsdag er hun med på holdet i fire gange 100 meter medley.

