Udskudt OL rykker VM til 2022

Det næste langbane-VM i svømning skal afholdes fra 13. til 29. maj i 2022 i stedet for i sommeren 2021.

Det oplyser Det Internationale Svømmeforbund (Fina) i en pressemeddelelse.

Mesterskabet i Fukuoka i Japan er blevet rykket væk fra sine oprindelige datoer, fordi sommer-OL i Tokyo på grund af coronavirus er skubbet fra 2020 til 2021.

- Efter at have været i dialog og fået feedback fra alle relevante parter er vi ikke i tvivl om, at den her beslutning giver de bedste betingelser for alle deltagere ved VM, siger Fina-præsident Julio Maglione i pressemeddelelsen.

Det seneste langbane-VM blev afholdt i sydkoreanske Gwangju i juli sidste år. Sædvanligvis afholdes langbane-VM hvert andet år.

