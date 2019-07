Uhyggeligt VM-kollaps: - Jeg var helt væk

Se også: Teenager smadrer 'ulovlig' verdensrekord

25-årige Sarah Sjöström er et af Sveriges allerstørste sportsnavne.

Med 33 guldmedaljer, 24 sølvmedaljer og syv bronzemedaljer ved OL, VM og EM har hun domineret svømmesporten de seneste 10 år, men ved det igangværende VM i Sydkorea har hun også ramt alverdens medier på grund af et kollaps på bassinkanten umiddelbart efter finalen i 200 meter fri.

- Jeg gav alt. Så havnede jeg dér på kanten. Jeg fik ekstrem hovedpine, og da jeg gik op af bassinet, så sortnede det for øjnene. Jeg var helt væk, siger Sjöström til Aftonbladet.

- Og så lagde jeg mig ned, og det blev selvfølgelig endnu værre.

- Man skal røre sig og få mælkesyren væk, men jeg lagde mig alligevel ned.

I nogle sekunder var der tale om et drama, hvor lægerne stormede ind, frygtede en hjerneblødning og gav svømmeren ilt.

- Så kom lægerne og tog mit blodtryk, og det var alt for højt.

- Jeg måtte helt enkelt ikke stille mig op, de sagde, at jeg bare skulle blive liggende, siger Sjöström.

Sarah Sjöström kollapser på bassinkanten til VM. Foto: Ritzau Scanpix/Ed Jones

Heldigvis fik svenskeren det hurtigt bedre, og der var blot tale om en slags mælkesyreforgiftning efter den store kraftanstrengelse. En time efter kunne hun få overrakt den bronzemedalje, hun trods alt kæmpede sig til, og så kunne hun få lov at se billederne fra sit kollaps.

- Hahaha, det forklarer, hvad 200 meter fri er. Jeg er ikke trænet til 200 meter fri.

- Det var bare højt blodtryk. Det er sådan, du skal have det efter 200 meter, siger Sjöström, der fortrinsvis har hentet sine medaljer på 50 meter og 100 meter.

- Jeg er meget glad for min bronze. Man tvivler på, om det er godt at stille op i så mange discipliner, men jeg har virkelig vist, at man også kan være med om medaljerne her også, siger Sjöström.

VM fortsætter frem til søndag, og Sverige er allerede på to medaljer, mens Norge har en enkelt, og Danmark har skuffet stort og er uden medaljer og sågar finalepladser.

