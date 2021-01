Umuligt at nå træningsbase

Tilbage i september indledte Pernille Blume og hendes franske kæreste Florent Manaudou træningen frem mod det udskudte OL 2021 med en træningslejr i tyrkiske Belek.

Efter nytår var det meningen, at de to sammen med resten af deres klubhold, Energy Standard, skulle returnere til træningsbasen i den tyrkiske Gloria Sports Arena.

Men med coronapandemien på sit højeste i mange lande, så har det ikke kunnet lade sig gøre.

- Det er ikke den bedste tid at køre et internationalt program. Hele gruppen træner hjemme for at få lidt kontinuitet i deres arbejde frem mod sommer, siger Energy Standards cheftræner James Gibson ifølge svømmesiden Swimswam.com.

- Nu sender vi programmer ud og giver støtte til atleterne på afstand for de svømmere, der har brug for det.

- De fleste har gode setups i deres hjemlande og er i stand til at forberede sig godt, siger cheftræneren.

Ifølge den internationale svømmeside så træner Blume og Manaudou i øjeblikket i Frankrig.

Deres seneste opslag på Instagram foregår også i Marseille, hvor Manaudou sidder i solen, mens Blume har lagt billeder af deres to hænder op. Senest har hun fået en fransk suppemaskine...

Blume og Manaudou. Privatfoto

Fem uger i boble: - Godt jeg har min kæreste

Da coronakrisen første gang blussede op i foråret 2020 var Blume og Manaudou isolereret i franskmandens lejlighed i Marseille.

- At tilbringe tiden med en anden 24 timer i døgnet i to måneder i træk er aldrig sundt. Men der er ingen bedre test i et forhold end dette, og selv ikke engang i et etableret forhold vil det give mening at tilbringe så meget tid med hinanden. Men det har været ret bekræftende for mig, sagde Manaudou i maj til Le Parisien.

Da Blume og Manaudou senest var i Tyrkiet på træningslejr med Energy Standard, der benyttede de tiden til at få lavet nogle helt specielle kærestetatoveringer, som du kan læse LIGE HER.

OL afvikles fra 23. juli til 8. august, og Pernille Blume er forsvarende olympiske mester på dronningedistancen 100 meter fri.

Florent Manaudou vandt OL-guld i 2012 og kæmper efter tre års pause for at vende tilbage til sit gamle niveau. De to verdensstjerners forhold blev officielt på valentinsdag i 2020, men inden da havde Blume længe været vild med franskmanden.

