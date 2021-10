Tidligere svømmer Jeanette Ottesen undskylder i en ny selvbiografi for at have være med til at mobbe kollegaen Lotte Friis i løbet af deres aktive karrierer

I sin nye selvbiografi 'Fri' undskylder den nu tidligere svømmer Jeanette Ottesen for at have med til at mobbe svømmekollega, da de begge var aktive.

I et uddrag af selvbiografien, som TV 2 Sport har bragt på deres hjemmeside, beskriver Ottesen, hvordan flere i svømmemiljøet mobbede Lotte Friis

'Det er især fyrene, der er slemme, og de gør grin med Lotte både foran hende og bag om ryggen på hende. Det kan være noget med, at hun har en stor numse, at hun ikke vejer det, hun skal, at hun er tyk, måden, hun svømmer på, tøjet, hun går i, eller svømmebrillerne, hun svømmer med,' skriver Ottesen i bogen.

I bogen beskriver 33-årige Ottesen, hvordan hun var med til mobning ved ikke at sige fra, men i stedet grine når andre gjorde nar af Lotte Friis.

Jeanette Ottesen, til venste, og Lotte Friis, i midten, vandt flere medaljer igennem karrieren. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Undskylder for mobning Lotte Friis om hvordan det er at blive en del af sportens Hall of Fame.

Ottesen kan ikke huske, om hun har givet en personlig undskyldning, men skriver i bogen, at hun undskylder af hele sit hjerte over at have været med til at mobbe Lotte Friis.

Tilbage i 2012 efter OL i London gik der rygter om, at de to svømmere var uvenner. Rygterne blev dog aflivet af dem begge i et interview med BT efter legene.

- Alle ved, at vi ikke er slyngveninder. Men det er heller ikke fordi, vi hader hinanden. Vi er kolleger, vi træner sammen, vi har det fint sammen, sagde Jeanette Ottesen tilbage i 2012.

Både Lotte Friis og Jeanette Ottesen har haft succesfulde karrierer inde for svømning, hvor de hver især har vundet EM, VM og OL-medaljer.

Jeanette Ottesen stoppede sin aktive karriere efter sommerens OL i Tokyo, imens Lotte Friis indstillede karrieren i 2017. Efterfølgende er Lotte Friis, der i dag er radiovært hos DR, blevet optaget i Sportens Hall of Fame.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lotte Friis, der ikke ønsker at kommentere bogen, før hun har læst den.