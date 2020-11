Den danske svømmestjerne Pernille Blume var lørdag en del af en uofficiel verdensrekord ved International Swimming League i Budapest.

Det skriver Dansk Svømmeunion.

I holdkappen 4 x 100 meter frisvømning var danskeren med til at sætte en fantomtid på 3 minutter og 25,82 sekunder. Det er 0,71 sekunder hurtigere end verdensrekorden, som Holland satte ved VM i 2014.

Hollændernes verdensrekord står dog stadig.

Pernille Blume var nemlig en del af en lynhurtig kvartet med svenskeren Sarah Sjöström, hollænderen Femke Heemskerk og Siobhan Haughey fra Hongkong.

For at kunne sætte verdensrekord kræver det, at alle fire svømmere repræsenterer samme nation.

Blume var den langsomste på sit hold, da hun brugte 51,67 sekunder på at svømme de 100 meter. Det var 0,4 sekunder langsommere end Sjöström, der var holdets hurtigste.

