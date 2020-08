Utroligt trick: Hvordan undgår hun det?

Det virker som en næsten umulig opgave for de fleste at balancere flere flasker på kroppen, mens man svømmer rundt og laver forskellige tricks i vandet.

Men det er det ikke for den 19-årige synkronsvømmestjerne Varvara Subbotina, der med både ynde og fuld kontrol formår at balancere ikke blot en, men to vandflasker over vandets overflade.

I en video på sin Instagram-profil kan man se, hvordan hun både laver split, svømmer rundt i cirkler og skyder foden op i vejret, uden nogle af flaskerne rammer vandet.

Se hele videoen med de vanvittige tricks her:

'Jeg kan godt. Vi må have det sjov, vi kan. Vi skal hjem i morgen,' skriver hun til videoen.

Den 19-årige svømmestjerne er ikke den eneste, der har blæret sig med sine pooltricks på sociale medier.

I sidste uge gik den amerikanske svømmestjerne Katie Ledecky sociale medier rundt, da hun lagde en video op, hvor hun svømmer en hel banelængde med et glas kakaomælk på hovedet - helt uden at spilde.

Hendes svømmeture var en del af en udfordring på det sociale medie TikTok, der hedder #gotmilkchallenge, som går ud på at gøre noget vildt, mens man holder et glas mælk på den ene eller anden måde.

Skulle have været til OL

Den russiske svømmer strøg ind på synkronsvømmescenen i 2018, da hun vandt to guldmedaljer ved EM, og i 2019 fulgte hun så op med to guldmedaljer ved VM i Sydkorea.

Udover det har hun seks verdensmesterskabet på ungdomsniveau.

Synkronsvømmeren var udtaget til OL i Tokyo denne sommer, men legene blev aflyst på grund af coronakrisen.

Hvordan gør hun?

