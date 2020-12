- Vi blotter vores kroppe

I efteråret fortalte en DR-dokumentar om overdrevet fokus på vægt og en usund træningskultur i dansk svømning.

Nu fortæller den svenske svømmestjerne Sarah Sjöström, at hun også oplever stor fokus på kroppen blandt de kvindelige svømmere.

- Inden for svømning er det specielt på den måde, at vi virkelig blotter vores kroppe. Men står dér bare i badedragt, og så hører man nogen sige 'øj, har du set, at hun har taget lidt på' eller 'Gud, hvor mange muskler hun har fået', siger Sjöström til Expressen.

- Jeg føler ikke selv, at det påvirker mig så meget, men jeg ved, at det kan være et følsomt emne for mange. Og for mig er det helt forkert at have meninger om andres kroppe. Jeg synes ikke, at man skal kommentere det overhovedet.

- Kroppen bedømmes nok endnu mere, hvis man ikke præsterer godt. Går det dårligere for mig, så begynder man måske at kigge på, hvordan mine lår ser ud, siger den mangedobbelte verdensmester.

Sjöström får opbakning under OL 2016. Foto: AP/Martin Meissner

Sjöström vil hellere have, at man kigger på sportsfolks livsstil og træning frem for, at der kommer kommentarer om personens fedtmasse.

Hendes udtalelser kommer i et efterår, hvor store svenske skinavne som Charlotte Kalla, Stine Nilsson og Hanna Öberg også har talt om, hvordan kvinders kroppe bedømmes en del mere end mænds.

